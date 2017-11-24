Что нужно знать о знаменосцах сборной России. Кто такие Ольга Фаткулина и Вадим Шипачёв

Ольга Фаткулина

Фаткулиной 32 года. Она начала кататься на коньках в 9 лет. Ольга выиграла серебро Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 500 м. Хотя в какой-то момент судьба медали была под вопросом.