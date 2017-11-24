Что нужно знать о знаменосцах сборной России. Кто такие Ольга Фаткулина и Вадим Шипачёв

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Что нужно знать о знаменосцах сборной России на Олимпиаде в Пекине
Что нужно знать о знаменосцах сборной России на Олимпиаде в Пекине
Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв выбраны знаменосцами российской команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Что нужно о них знать?
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Ольга Фаткулина
Ольга Фаткулина
Фаткулиной 32 года. Она начала кататься на коньках в 9 лет. Ольга выиграла серебро Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 500 м. Хотя в какой-то момент судьба медали была под вопросом.
24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил Фаткулина была лишена серебряной медали ОИ-2014 года и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 года была полностью оправдана.
24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил Фаткулина была лишена серебряной медали ОИ-2014 года и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 года была полностью оправдана.
Также Фаткулина является чемпионкой мира 2013 года (1000 м) и трёхкратной чемпионкой Европы (дважды — в командном спринте, один раз — на дистанции 500 м).
Также Фаткулина является чемпионкой мира 2013 года (1000 м) и трёхкратной чемпионкой Европы (дважды — в командном спринте, один раз — на дистанции 500 м).
Перед стартом ОИ-2022 Фаткулина перенесла коронавирус. Ольга рассчитывает набрать форму к старту соревнований в Пекине и выиграть ещё одну медаль.
Перед стартом ОИ-2022 Фаткулина перенесла коронавирус. Ольга рассчитывает набрать форму к старту соревнований в Пекине и выиграть ещё одну медаль.
«Я хочу показать хороший результат на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, чтобы вдохновить молодых российских конькобежцев», — сказала Фаткулина.
«Я хочу показать хороший результат на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, чтобы вдохновить молодых российских конькобежцев», — сказала Фаткулина.
Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёв
Шипачеву 34 года. В составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Также в составе национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды — бронзу (2016, 2017) мировых первенств.
Также в составе национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды — бронзу (2016, 2017) мировых первенств.
На клубном уровне Вадим выступает за московское «Динамо». Шипачёв является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.
На клубном уровне Вадим выступает за московское «Динамо». Шипачёв является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.
Шипачев будет капитаном хоккейной сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Шипачев будет капитаном хоккейной сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Думаю, что всё будет отлично. Посмотрим. Настроение отличное. Конечно, ответственность огромная. Очень рад, что ребята выбрали меня капитаном. Постараюсь оправдать ожидания», — заявил Шипачёв после прилёта в Пекин.
«Думаю, что всё будет отлично. Посмотрим. Настроение отличное. Конечно, ответственность огромная. Очень рад, что ребята выбрали меня капитаном. Постараюсь оправдать ожидания», — заявил Шипачёв после прилёта в Пекин.
Церемония открытия ОИ пройдёт 4 февраля и начнется в 15:00 мск. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены выступят под флагом ОКР.
Церемония открытия ОИ пройдёт 4 февраля и начнется в 15:00 мск. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены выступят под флагом ОКР.
Что нужно знать о знаменосцах сборной России. Кто такие Ольга Фаткулина и Вадим Шипачёв
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