«Не нужно раньше времени медаль вешать». Как белорусские биатлонисты готовы к Олимпиаде

Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин на Олимпиаду-2022 приехал в качестве тренера сборной Беларуси. И рассказал о том, в каком настроении и состоянии белорусская команда, в чём особенности подхода к стрельбищу и самого стрельбища в Чжанцзякоу и действительно ли так сильно мешает плохой «кат» из-за особенностей снега.

«Общение спортсменов сведено к минимальному»

– Настроение в команде отличное. Мне кажется, здесь у всех праздничное настроение. Это грандиозный спортивный форум, к которому спортсмены долго шли и готовились. Совсем скоро старты, на которых нужно показать всё то, что наработано. Атмосфера очень приятная.

– Неужели праздничное настроение не испортить даже жёсткими ограничениями?

– Мировая пандемия, конечно, немного портит всё. Но жизнь в Олимпийской деревне кипит, магазины, парикмахерские работают, тренажёрный зал открыт. Общение же спортсменов друг с другом сведено к минимальному.

– Внутри сборной Беларуси есть на эту тему какие-то ограничения?

– Конечно, есть. Все же видят, что количество заболевших ковидом каждый день увеличивается. Это многих спортсменов пугает. Тем более все приехали сюда соревноваться, а не болеть. Кому же захочется пропускать старт, когда ты уже на Олимпиаде? Нет такого, чтобы мы напрямую говорили – не общайся с тем или этим, но все профессионалы, сами всё понимают. У всех есть семьи, которым можно уделить внимание, пообщавшись онлайн. Просто на этом празднике спорта так уж вышло.

– В подготовке всё по плану?

– По завершении этапа Кубка мира в Антхольце мы остались в Италии ещё на пару дней, чтобы сделать восстановительные тренировки, а затем приехали сюда одними из первых. По сути, у нас именно в Чжанцзякоу началась окончательная подводка к стартам. Можно даже считать, что это был маленький учебно-тренировочный сбор на месте проведения соревнований. Условия для работы – великолепные, расписание тренировок очень удобное, с проживанием и питанием проблем нет, шаттлы ходят регулярно. А что ещё нужно?

«Когда что-то завоюем, тогда и будем веселиться»

– К трассе спортсмены привыкли?

– Весной я тщательно изучал трассу по картинкам и каким-то видео, которые были предоставлены организаторами. Приехав на место, ничего нового для себя я здесь не увидел. Есть участки, похожие на трассы в Анси и Рупольдинге. Подготовлены они великолепно, жёсткие.

– Лыжники говорят, что здесь очень тугой «кат».

– Ну так на Востоке всегда так. В Алдане, например, тоже снег тяжёленький. На Камчатке, на Семинском перевале. Да, побыстрее, чем здесь, но всё равно. На самом деле, не имеет значения, какой «кат». Значение имеет только подготовка. Если спортсмен функционально готов сильно, то он на любой трассе и в любых условиях покажет результат. Сервисёры знают, как лучше подготовить лыжи, какие структуры здесь лучше работают.

– Какие особенности подхода к стрельбищу?

– Да особых хитростей нет. Подход можно сравнить с тем, что в Антхольце и Анси: спуск и равнина. Тут подход своеобразный, но я бы не сказал, что сложный.

– Ветер больше однонаправленный или меняется?

— Бóльшую часть времени он дул в одну сторону, подстроиться несложно. Бывали моменты, когда начинало крутить, но недолго.

– Сборной Беларуси поставлен конкретный медальный план на Олимпиаду?

— Да, но я не хочу об этом говорить. Любые прогнозы и планы дело неблагодарное. Не нужно раньше времени кому-то медаль на шею вешать. Когда что-то завоюем, тогда будем веселиться. Задача тренера – подвести спортсмена к важнейшему старту так, чтобы он именно на нём реализовал свой потенциал. Этим и занимаемся.