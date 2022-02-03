«Дал бы Коляде леща». Прошлый командный турнир сборной России начался с провала и травли

Наш одиночник не справился с короткой программой, из-за чего навлёк на себя волну жёсткой критики. Пережить этот ужас Михаил не мог долго.

Командный турнир на Олимпиаде в Пхёнчхане начался для наших фигуристов безрадостно. Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе, лишив сборную России драгоценных баллов. Но больше всего от провала фигуриста пострадала не команда, а он сам. Осечка Миши повлекла за собой волну неприкрытого хейта и травли. Фигуриста обвиняли в поражении российской сборной, не желая признавать, что даже выдай он прокат жизни, всё равно бы победила Канада.

Оправляться после этого ужаса Коляде пришлось очень долго.

«Он так всегда делает, он никогда не борется»

Четыре года назад командные соревнования у фигуристов открывала короткая программа мужчин. Но вместо красивой битвы на олимпийском льду разыгралось шоу ошибок и падений. Откататься чисто не смог даже японец Шома Уно, ставший по итогам первым, а американец Нэйтан Чен допустил ошибки на каждом прыжковом элементе. Патрик Чан, представлявший будущих победителей — сборную Канады — тоже поразил слабым выступлением: упал с единственного четверного, сделал двойной тулуп вместо тройного в каскаде и упал с тройного акселя. Тем не менее судьи отнеслись к нему весьма благосклонно: золото будто изначально планировали отдать Канаде.

К сожалению, эпидемия ошибок не обошла стороной и Михаилу Коляду. Напротив — с ним разбушевалась не на шутку. Миша не справился ни с одним прыжком: упал и с четверного лутца, и с четверного тулупа, оставшись вдобавок без каскада. А когда пришло время акселя, вместо тройного он продемонстрировал лишь одинарный — так называемую «бабочку», которая хуже падения. Но, видимо, «присев» на лёд после двух первых прыжков, Коляда не захотел закончить так же и последний.

После проката на Мише не было лица. Невозможно представить, что он чувствовал в тот момент, прекрасно понимая, что катался не только за себя, но и за команду. Такой неудачный дебют на Олимпиаде любого выбьет из колеи, а на Мишу к тому же давили бесконечные ожидания, связанные с его безусловным талантом.

«Даже тяжело на это смотреть, потому что он не боролся, не катался весь. Он так всегда делает, он никогда не борется. У него большой прыжок, он очень лёгкий, и такие люди, у которых есть такой шикарный прыжок, они не борются. Или идеально, или никак. Но здесь соревнования, здесь борьба, говорить что-либо бесполезно», — комментировала Тарасова в эфире «Первого канала».

Получив за свой прокат 74,36 балла, Михаил Коляда занял восьмое место и заработал для команды всего три очка, а для себя поток безжалостной критики.

«Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща»

Выходить на произвольную в столь негативной атмосфере всеобщего разочарования Михаилу Коляде было крайне сложно. Да ещё и выступать ему выпало первым — попробуй тут не сломайся. Однако он собрался и откатался гораздо лучше, чем в короткой, хотя и заставил понервничать вначале.

С первым прыжком — четверным лутцем — Миша, казалось, справился. Едва он коснулся льда на приземлении, как Татьяна Тарасова радостно воскликнула: «Выехал, Миш!» Но она поторопилась. Одновременно с её комментарием фигурист упал. Дальше снова ошибка: на каскаде вместо четверного тулупа прыгнул тройной, а из-за помарки на приземлении не смог прицепить второй прыжок. Но на этом проблемы закончились, и Коляда докатал произвольную без приключений. Даже позволил себе наконец-то расслабиться на дорожке шагов и улыбнуться на поклоне.

«Когда люди после такого провала, в котором он был, вот так катаются, я считаю, что это достойно», — сказала Татьяна Тарасова в эфире «Первого канала».

173,57 балла обеспечили Коляде второе место в произвольной. Но оно не могло уже перекрыть провал в короткой и вывести нашу команду в лидеры. Фигуриста продолжили обвинять в потере золота, не скупясь на едкие комментарии.

«Что бы я сказал Мише Коляде? Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских играх — это не лучший вариант. После его выступления я сказал, что слава богу, что не выступаю на этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща», — сказал Траньков в прямом эфире ОКР ТВ.

«Морально был совершенно убит»

Сами фигуристы, выступавшие в команде с Михаилом Колядой, поддерживали его и понимали, что его восьмое место в короткой программе — не единственная причина их серебряных медалей. У канадцев была более сбалансированная команда, что сглаживало наше преимущество в женском одиночном. И соревновались у них самые сильные члены сборной: все ставки они сделали на командный турнир, не переживая за результаты в личном. Коляда не лишал никого золота, просто его завал короткой программы позволил повестить на него всю ответственность. Разочарованных болельщиков и экспертов не волновало, что спортсмену и так тяжело, прощать его не собирались.

«Пока не знаю, с какими чувствами уезжаю с Олимпиады. Как буду относиться к критике после возвращения домой? Ничего читать не буду, просто переверну страницу и буду двигаться дальше», — надеялся Коляда.

Но перевернуть эту злополучную страницу в своей карьере у Миши долго не получалось. Как можно выходить на новые старты, когда тебя никак не перестают травить за прошлые ошибки? Молодой фигурист чувствовал себя совершенно опустошённым.

«Так тяжело мне ещё не было ни разу в жизни. Физически я даже не устал. Но морально был совершенно убит, пережил сильнейшую эмоциональную встряску», — признавался Коляда «Р-Спорту».

Наверное, до конца отбросить былое Мише помогла бы только поездка на вторые Олимпийские игры. Но судьба, провидение или что там ещё не дали ему шанса реабилитироваться. В самый последний момент. Как будто напомнили, что в спорте бывает только здесь и сейчас.

И в этом сейчас Михаил Коляда уже не выступит на Олимпиаде в Пекине.