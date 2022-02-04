На Олимпиаде-2022 сборной России не будет. Нашим не надоело выступать без флага и гимна?

На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены вновь выступят без национального флага и гимна. Да и сборной России официально на Олимпийских играх не будет. Наши спортсмены в Китае выступают как команда Олимпийского комитета России, а для обозначения россиян используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

Вместо национального флага на спортивных стадионах Пекина будет развеваться флаг ОКР, а вместо гимна прозвучит музыка Чайковского. Причина «отсутствия» России на Олимпийских играх такая же, как в Пхёнчхане-2018 и Токио-2020 — нарушение Россией антидопинговых правил.

А нашим не надоело ещё безлико выступать без флага и гимна?

История допингового скандала

Надоело или нет, но приходится подчиняться международным правилам.

История скандалов и бесконечных разбирательств, связанных с допинговыми манипуляциями, началась ещё в 2015 году. Тогда ВАДА начало расследование и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. А экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков в интервью американским СМИ заявил о «государственной допинговой программе», якобы действующей в России.

Позже канадский профессор Ричард Макларен опубликовал свой доклад, в котором рассказал о коррупционных схемах в системе российского спорта, поддержке допинга на государственном уровне с 2011 года и махинациях России с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

ВАДА в течение долгого времени запрашивало передачу данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако когда документы всё-таки были получены, представители международной федерации заметили изменения, а чуть позже эксперты доказали факт манипуляций с базой данных.

После этого в ВАДА приняли ряд жёстких санкций в отношении российского спорта.

Наказание от ВАДА

В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований, таких как Олимпиады и чемпионаты мира, на четыре года. Российская сторона подала апелляцию, и в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок наказания до двух лет.

Именно по этой причине на Олимпиаде-2020 в Токио россияне имели право выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна. И так как наказание действует как минимум до декабря 2022 года, в Пекине-2022 национальной символики и сборной России мы вновь не увидим.

Также по решению CAS Россия не имеет права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение, а спортивные руководители и российские чиновники не могут посещать ЧМ и Олимпиады. Кстати, президент страны – не исключение, однако на Олимпиаде в Китае обойти этот пункт всё-таки удалось.

Спасибо за триколор!

Несмотря на то что российская символика в Пекине запрещена, сочетание цветов триколора присутствует на флаге ОКР. Этот же флаг использовался и на Олимпийских играх — 2020. Так что явная привязка к России у наших спортсменов будет.

Вместо российского гимна в Пекине будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Ещё перед Играми-2020 в Токио российская сторона предлагала использовать «Катюшу», но на это CAS разрешения не дал.

Лучше, чем в Пхёнчхане!

Опыт Олимпийских игр – 2020 в Токио показал, что отсутствие российского флага и гимна очень заметно, да и в целом национальной символики России на крупных международных соревнованиях не хватает. Но в любом случае нельзя не отметить, что санкции в отношении России на последних двух Олимпиадах значительно мягче, чем на Играх-2018 в Пхёнчхане.

В Корее правила были очень жёсткими. Четыре года назад триколор был под запретом даже для болельщиков, а спортсменкам не разрешали маникюр, где сочетались белый, синий и красный. Выступали российские атлеты под белым флагом с олимпийскими кольцами.

Тогда без объяснения причины МОК отстранил от участия в Олимпийских играх многих лидеров сборной, чьи имена не фигурировали в допинговых скандалах, и допустил до соревнований только 168 атлетов из России. На Играх в Пекине ситуация будет другой. В Китае выступит полноценная российская команда, в состав которой попали 212 спортсменов. И если коронавирус не нарушит планы, россияне смогут побороться за попадание в топ-3 неофициального медального зачёта.

Остаётся надеяться, что санкции по отношению к российскому спорту в декабре 2022 года всё-таки закончатся. И на Олимпиаде в 2024 году мы вновь увидим сборную России, которая выступит под национальным флагом и будет радоваться победам под звуки гимна.