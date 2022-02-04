«Съела весь жир вместо мяса». Российская биатлонистка плачет на изоляции в Пекине

30 января российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила, что не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года. Причиной стали два положительных теста на коронавирус.



«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой…Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — гласило сообщение Васнецовой.



Тут же в составе биатлонной сборной была произведена замена. Тренеры заявили Евгению Буртасову, а Васнецова осталась в Пекине на изоляции.



«Мы надеялись, что второй тест у неё окажется отрицательным. С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведёт минимум пять дней, сегодня — первый. Коронавирус она переносит бессимптомно», — сказал в интервью ТАСС старший тренер биатлонисток Михаил Шашилов.

А вечером 3 февраля в сети появился крик души Васнецовой, пожаловавшейся на питание в этом самом специальном отеле.



«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней.



Я очень сильно похудела и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно.



Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна.



У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Валерия у себя в «инстаграме».

Фото: instagram.com/vasnetsova.lera/

Что будет, если сдать положительный тест на Олимпиаде

Заболевший отправляется в изолятор: комнаты по 25 квадратных метров, выходить из которых запрещено. Дышать свежим воздухом можно через окно. В целом же, как сообщают организаторы, условия в изоляторах комфортные: есть интернет, тренажёры, трижды в день приносят питание и при необходимости можно обратиться к психологу.



МОК объявил об изменении мер по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине. С карантина можно будет выйти после трёх отрицательных ПЦР-тестов, сданных с интервалом в сутки, и отсутствием симптомов коронавируса. После этого переболевшему присваивают статус «контактного», В этом статусе переболевший будет пребывать неделю, сдавая ПЦР-тесты каждые 12 часов. Если все тесты были отрицательными, то человек возвращаются к привычной жизни с тестированием раз в день. При этом участие в соревнованиях и контакты с окружающими после выхода с карантина не ограничиваются.

Заболевшего отправляют в больницу, из которой он будет выпущен после двух отрицательных тестов, отсутствия симптомов ковида, трёх дней без высокой температуры и улучшения показателей здоровья. Дальше работает такая же система, как и после выхода из изолятора.



Если же ПЦР-тесты долгое время не показывают отрицательный результат, может быть получено специальное разрешение для вывоза заболевшего на родину.



Так что, если повезёт, спортсмен, который заболел в первые дни Олимпиады, даже может успеть вернуться в строй и выступить на главном турнире четырёхлетия, но, увы, это не про Валерию Васнецову. Наша спортсмена продолжает страдать на изоляции в Пекине в ожидании возвращения на родину.