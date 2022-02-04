Китай убеждает, что их Олимпиада – самая бюджетная за последние 20 лет. Но это не так

У Пекина было мало конкурентов в борьбе за право провести Олимпиаду в 2022 году: Осло и Стокгольм отступили из-за финансов, Краков отменил заявку после референдума по вопросу проведения Игр, а Львов снялся из-за политической и экономической обстановке в стране. Китай в итоге боролся только с Казахстаном – Алма-Ата уступила всего четыре балла. Так Пекин стал первым городом в олимпийской истории, который примет как летние, так и зимние Игры.
Отсутствие снега, грязный воздух, расстояние между объектами в тот момент никого не смутили – главным аргументом китайцев была бюджетность проведения турнира за счёт наследия 2008 года. Пекин на бумаге указал рекордно низкие затраты в размере $ 3,9 млрд, что делает эти игры самыми экономными за последние 20 лет. Но на деле же оказывается, что китайские власти просто не учли ряд инфраструктурных затрат на спортивные и неспортивные объекты, потому что они попадают под категорию «капитальных улучшений» – МОК их не учитывает в организационных затратах. Кроме того, в $ 3,9 млрд не заложены затраты на создание «пузыря», в котором всю Олимпиаду будут существовать команды и журналисты. Роботы, готовящие еду, постоянные дезинфекции, ковид-отели, трёхразовое питание для заболевших, ежедневные тестирования – всего этого никто и представить не мог в 2012 году.
Считаем, сколько же на самом деле могут стоит китайские игры.
Реконструкция «Водного куба», «Птичьего гнезда» и других объектов
$? млн
Строительство конькобежного центра
+ $185,5 млн
Читаем проект: «Согласно предварительной оценке «Концептуального плана строительства Национального конькобежного стадиона для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине», общий объем инвестиций в проект составляет около 1,18 млрд юаней, при этом стоимость инвестиций будет корректироваться в соответствии с последующим дизайнерским планом».
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Реконструкция и расширение аэропорта в городе Чжанцзякоу
+ $ 205,6 млн
Издание Baidu в августе 2020 года сообщало: «Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд юаней. Это один из ключевых проектов по строительству 76 объектов соревнований и вспомогательной инфраструктуры в регионе Чжанцзякоу, где пройдут зимние Олимпийские игр».
Профинансировала проект Китайская железная дорога.
Горный кластер в Яньцине
+ $ 440,1 млн
Горнолыжный центр, санно-бобслейный комплекс, медиацентр – всё это появилось в Яньцине.
Олимпийская ветка метро
+ $ 768,7 млн
Олимпийская деревня и горный кластер
+ $ 3,2 млрд
После там появится целый городской кластер – квартиры поступят в открытую продажу. Район по плану должен стать «городом международного класса, удовлетворяющим потребности людей в спорте». Достигнуть этого помогут многочисленные спортивные проекты: живописное озеро и озерную тропу, фитнес-парк для отдыха, спортивный парк для родителей и детей, марафоны и экстремальные соревнования.
Вложение в объекты в Чжанцзякоу
+ $ 5,15 млрд
Снова читаем Baidu: «В общей сложности будет построено 76 соревновательных объектов и поддерживающих инфраструктурных проектов в Чжанцзякоу с общим запланированным объемом инвестиций около 32,8 млрд юаней».
Скоростной поезд
+ $ 9,22 млрд
Пишет AP: «Китай утвердил бюджет проекта высокоскоростной железной дороги стоимостью 58,41 млрд юаней (9,22 млрд долларов), который соединит Пекин с открытыми площадками для Зимних Олимпийских игр 2022 года, что является важным элементом инфраструктуры для проведения игр».
Стоимость железнодорожной линии не была включена в бюджет игр, потому что китайские власти заявили, что она все равно была бы построена как часть национальной высокоскоростной сети.
Магистраль
+ $15 млрд
Скоростная автомагистраль Яньцин-Чунли общей протяженностью около 116 километров является прямой скоростной автомагистралью между стадионом в Яньцин и стадионом в Чжанцзякоу. «Её строительство имеет большое значение для развития экономики и туризма», – говорится в проекте.
Итого: минимум плюс $ 34 млрд.
Затраты на ОИ часто оказываются выше ожидаемых. Россия в итоге потратила в 4,5 раза больше, Япония – в 5
На протяжении большей части XX века проведение Олимпийских игр было финансово недостижимым для многих, из-за чего мероприятия проводились либо только в развитых странах Европы, либо в США. До того, как права на трансляции стали исчисляться миллионами, хозяева Игр даже и не рассчитывали на получение прибыли – положительное влияние турнира выражалось скорее в обновлении инфраструктуры, строительстве дорог и новых объектов. Всё это, конечно же, делалось исключительно за счёт государственных средств и порой долгов.
Фото: Andrea Verdelli/Getty Images
ОИ-1976 года в Монреале стали символом финансового краха, который стал минорным финалом проведённого турнира. По прогнозам страны-организатора, затраты на Игры должны были составить $ 300 млн, но итоговая цифра оказалась на миллиард больше. Задержки строительства и – главное – перерасход средств на новый стадион, который сразу же после завершения Олимпиады превратился в «белого слона», коррупция чиновников – всё это привело к тому, что после закрытия Игр страна на утро проснулась в долговом похмелье. Монреаль обнаружил дефицит в $ 1,5 млрд, на погашение которого ушло почти три десятилетия.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев ещё до начала Игр в Канаде был готов отказаться от проведения Олимпиады в Москве в 1980 году.
«Как-то вечером, незадолго перед отъездом, за ужином включили телевизор. Там что-то про предстоящую Олимпиаду. Брежнев говорит: «Какой это дурак предложил устраивать ее в 1980 году в Москве?! Это же глупость! Угрохаем кучу денег, а зачем это нам?..», – писал в мемуарах заместитель заведующего Международного отдела ЦК КПСС Анатолий Черняев.
Оргкомитет Игр был уверен, что расходы не превысят 356,5 млн рублей, а доходы оценивались в 855,5 млн. Но вскоре стало понятно, что подобных цифр и близко не будет: по данным Центрального статистического управления СССР, в 1977 году затраты на строительство спорткомплексов и прочих сооружений затраты заявили уже в размере 906,6 млн рублей, а в 1979 составили и вовсе почти 1,5 млрд. СССР терял не только деньги, но иностранных гостей и спонсоров, отказавшихся из-за бойкота десятка делегаций. По официальной информации, несмотря на всё это, Москва на 90% окупила свои затраты.
«По тем временам наша Олимпиада стала лидером по эффективности экономической программы: поступления средств составили 760 миллионов рублей, расходы – 862 миллиона», – писал в своей книге «Записки олимпийского казначея» заместитель председателя оргкомитета ОИ-80 Владимир Коваль.
Фото: Clive Rose/Getty Images
Единственным городом, который закончил Игры с прибылью, стал Лос-Анджелес, принимавший летний турнир после Москвы. Американский город остался в плюсе на $ 215 млн в первую очередь потому, что почти ничего не построил к Олимпиаде – соревнования принимали уже существующие объекты. Успех ЛА вернул интерес стран к участию в конкурсе за право проведения ОИ: если на Игры-1988 претендовало две страны, то на Игры-2004 – уже 12.
Вместе с этим росли и затраты. При чём чаще всего операционные затраты составляют наименьшую статью расходов, всё остальное – траты на обеспечение безопасности, дополнительную инфраструктуру, дороги и «непредвиденные государственные расходы».
|Год
|Город
|Сезон
|Затраты
|1996
|Атланта (США)
|лето
|$ 4,2 млрд
|1998
|Нагано (Япония)
|зима
|$ 17,9 млрд
|2000
|Сидней (Австралия)
|лето
|$ 8,1млрд
|2002
|Солт-Лейк-Сити (США)
|зима
|$ 2,9 млрд
|2004
|Афиныы (Грециия)
|лето
|$ 18,7 млрд
|2006
|Турин (Италия)
|зима
|$ 5,3 млрд
|2008
|Пекин (Китай)
|лето
|$ 42 млрд
|2010
|Ванкувер (Канада)
|зима
|$ 8,9 млрд
|2012
|Лондон (Великобритания)
|лето
|$ 14,95 млрд
|2014
|Сочи (Россия)
|зима
|$ 50 млрд
|2016
|Рио-де-Жанейро (Бразилия)
|лето
|$ 13 млрд
|2018
|Пхёнчхан (Южная Корея)
|зима
|$ 12,9 млрд
|2020
|Токио (Япония)
|лето
|$ 13,6 млрд
Исторически летние Игры дороже, чем зимние, из-за обилия видов спорта. Больше всего на их проведение потратился Китай: по оценкам, на организацию Олимпиады в 2008 году у КНР ушло порядка $ 50 млрд. При этом доходы составили $ 3,6 млрд, более половину из которых удержал МОК. Помимо того, что Китай ушёл в глубокий минус, у страны остались объекты, которые требуют ежегодного обслуживания – только стадион «Птичье гнездо» требует около $ 10 млн в год. Хорошо, что многое из построенного тогда используется на нынешних Играх, что значительно снижает затраты страны на очередную Олимпиаду.
Лидером по затратам на проведение Игр стал Сочи – порядка $ 50 млрд, так как все объекты возводились с нуля. При этом счётная палата РФ называла иную сумму, в разы меньше – $ 8 млрд.
«Ни для кого не секрет, что Олимпиада в Сочи не стоила столько, сколько говорили официальные лица — 230 млрд руб, – цитировал «Коммерсант» президент—председателя правления банка ВТБ Михаила Задорнова. – Она стоила около 1,5 трлн рублей. Честнее всегда было сказать: “Мы закладываем бюджет на Олимпиаду в Сочи — триллион рублей. Каждый заплатит по тысяче долларов из своего кармана”. Де-факто это было всё равно бюджетное финансирование, квазибюджетное».
Пхёнчхан потратил в разы меньше – на организацию у Кореи ушло $ 2,190 млрд, ещё $ 10,5 млрд пошло на инфраструктурные проекты. Самым затратным стало строительство высокоскоростной железнодорожной дороги из Сеула в Пхёнчхан – $3,4 млрд долларов. Оргкомитет после Игр отчитался, что получил общий доход от Игр в размере $ 2,245 млрд за счёт привлечения большого числа спонсоров.
Токио планировал потратить $ 7 млрд, но, по словам организаторов, бюджет Олимпийских игр превысил $ 13 млрд долларов, согласно отчёту. Но аудит японского правительства оценил их в более, чем $ 20 млрд. Это связано с тем, что городу пришлось вкладывать значительные средства в инфраструктуру (строительство новых площадок обошлось примерно в $ 3 млрд) и откладывать Игры на год, что стоило Токио по разным оценкам около $ 2,8 млрд.
Фото: Clive Rose/Getty Images
Оксфордские исследователи подсчитали, что средний перерасход средств как на летние, так и на зимние игры с 1960 года составил 172%. Страны-хозяйки в 99% случаев переплачивают, потому что изначальные конкурсные проекты чрезмерно амбициозны.
МОК уже начал это исправлять: в 2019 году отказался от заявочных кампаний с оценочными комиссиями, снял запрет на проведение Олимпиады в одном регионе и разрешил выбирать столицу не за семь лет до игр. Но скажется ли это на стоимости организации соревнований покажет лишь только время.
- 4 февраля 2022
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