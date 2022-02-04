Российский иероглиф. Почему на открытии Олимпиады-2022 сборные выходили в странном порядке

Мы живём в мире кириллицы и латиницы и привыкли к более-менее стандартному списку стран, где Австрия и Австралия где-то в самом начале, а Россия или Russia – ближе к концу. Именно в таком порядке мы подсознательно и ждём выхода команд во время церемонии открытия Олимпиады.

Но на самом деле этот порядок меняется на каждой Олимпиаде – неизменным остаётся только появление Греции, которая всегда открывает парад команд. Последней, согласно правилам, появляется страна-хозяйка, а с прошлого года перед ней идут страны, где пройдут две следующие Олимпиады.



Остальных же распределяют в алфавитном порядке, который зависит от языка принимающей стороны. И с этим связаны интересные наблюдения.

В 1994 году в Лилехаммере порядок составлялся по норвежскому алфавиту. Из необычного – Австрия шла в числе последних, потому что пишется Østerrike.



В 2008 году в Пекине очередь определялась черточками в иероглифах, которые на китайском обозначают название той или иной страны. Чем их меньше, тем раньше выход команды. А если число чёрточек в начале совпадало, то смотрели на палочки во втором иероглифе. Россия вышла 137-й. А последней выходила Замбия – в первом иероглифе её названия аж 16 чёрточек (赞比亚).

В Корее в 2018 году страны распределялись в соотвествии с хангыль – корейским алфавитом. Слова образуются из слогов, которые представляют собой буквы, написанные по ярусам, поэтому для нас порядок выхода спортсменов в Пхёнчхане был совершенно непонятным: второй вышла Гана, третьей — Нигерия, следом – ЮАР. Россия выступала под названием OAR (러시아 출신 올림픽 선수), поэтому выходила 55-й из 91 команды.



В Токио наша команда вышла 77-й из 206 команд – после Сьерра-Леоне и Сан-Марино. Страны ранжировали в соответствии с названием страны на японской азбуке, что произошло впервые за все четыре раза, что Япония принимала игры (Токио-64, Саппоро-72 и Нагано-98) – до этого организованно использовали английский. Сначала шли страны на гласные – A, I, U, E, O. Ирландия, Исландия (потому что в японском начинаются на А), Азербайджан и так далее. Австралийцы, австрийцы и голландцы замыкали шествие стран на «гласную» (Голландия = Oranda), потом были страны, начинающиеся на звук /g/ и /k/, порядок которых определялся в соответствии со вторыми гласными.



На Олимпиаде-2022 Китай использует ту же систему, что и в 2008-м: порядок стран определяется количеством чёрточек в первом иероглифе. Второй вышла Турция (土耳其), следом Мальта (马耳他), Мадагаскар (马达加斯加), а вот Россия (ROC, или же 俄罗斯奥林匹克委员会) – 46-й из 91 страны.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022