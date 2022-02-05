Смешанная эстафета в биатлоне на ОИ-2022: прямая трансляция, видео, время старта

Главное, что нужно знать перед первой биатлонной гонкой на Олимпиаде в Пекине.

Дата и время старта

5 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине откроется программа соревнований в биатлоне. Сильнейший определится в смешанной эстафете, которая состоится всего третий раз в истории олимпийского турнира. Начало гонки – в 12:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Прямая трансляция

Гонку в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 12:00 мск.

Формат смешанной эстафеты

Команда состоит из четырёх спортсменов – двух женщин и двух мужчин. Каждый биатлонист проходит один этап продолжительностью в 6 км с двумя огневыми рубежами. По одному представителю от каждой страны стартуют одновременно и, пробежав свой этап, передают эстафету следующему биатлонисту из своей команды. На Олимпиаде в Пекине первый и второй этапы побегут женщины, а третий и четвёртый – мужчины.

Каждый спортсмен проводит по две стрельбы. Первая стрельба — лёжа, вторая — стоя. Спортсмен, как и в обычной эстафете, имеет по три запасных патрона на каждой стрельбе. Если биатлонист истратит запасные патроны, то за каждый последующий промах предусмотрено прохождение штрафного круга, равного 150 м. В общей сложности на старт эстафеты выйдут 20 команд.

Материалы о старте

Составы команд



Беларусь (№2): Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский;

Франция (№3): Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе;

Швеция (№4): Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон;

Россия (№5): Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов;

Германия (№6): Ванесса Фойгт, Денизе Херрман, Бенедикт Долль, Филипп Наврат;

Италия (№7): Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер;

Финляндия (№8): Суви Минккинен, Мари Эдер, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало;

Чехия (№9): Джессика Ислова, Маркета Давидова, Микулаш Карлик, Михал Крчмарж;

Украина (№10): Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный;

Австрия (№11): Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер;

Китай (№12): Фанги Менг, Юаньмен Чу, Ксингьян Ян, Фангминг Чен;

Эстония (№13): Регина Оя, Тюли Томингас, Рене Захна, Кристо Сиймер;

Швейцария (№14): Эми Басерга, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Себастьян Штальдер;

Словакия (№15): Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова, Михал Шима, Томаш Скленарик;

Словения (№16): Полона Клеменчич, Жива Клеменчич, Яков Фак, Миха Довжан;

Болгария (№17): Милена Тодорова, Мария Здравкова, Владимир Илиев, Димитар Герджиков;

Канада (№18): Сара Бодри, Эмма Ландер, Кристиан Гоу, Скотт Гоу;

США (№19): Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Шон Доэрти, Пол Шоммер;

Япония (№20): Фуюко Татидзаки, Сари Маэда, Цукаса Кобоноки, Косукэ Одзаки. Норвегия (№1): Марте Олсбю-Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё;Беларусь (№2): Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский;Франция (№3): Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе;Швеция (№4): Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон;Германия (№6): Ванесса Фойгт, Денизе Херрман, Бенедикт Долль, Филипп Наврат;Италия (№7): Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер;Финляндия (№8): Суви Минккинен, Мари Эдер, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало;Чехия (№9): Джессика Ислова, Маркета Давидова, Микулаш Карлик, Михал Крчмарж;Украина (№10): Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный;Австрия (№11): Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер;Китай (№12): Фанги Менг, Юаньмен Чу, Ксингьян Ян, Фангминг Чен;Эстония (№13): Регина Оя, Тюли Томингас, Рене Захна, Кристо Сиймер;Швейцария (№14): Эми Басерга, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Себастьян Штальдер;Словакия (№15): Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова, Михал Шима, Томаш Скленарик;Словения (№16): Полона Клеменчич, Жива Клеменчич, Яков Фак, Миха Довжан;Болгария (№17): Милена Тодорова, Мария Здравкова, Владимир Илиев, Димитар Герджиков;Канада (№18): Сара Бодри, Эмма Ландер, Кристиан Гоу, Скотт Гоу;США (№19): Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Шон Доэрти, Пол Шоммер;Япония (№20): Фуюко Татидзаки, Сари Маэда, Цукаса Кобоноки, Косукэ Одзаки.

Цитата

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, как сборная России по биатлону выступит в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Состав на смешанную эстафету — сильнейший. Не хочется прогнозировать, но моё мнение: останемся без медалей. Конечно, будем верить и болеть. Но, как мне кажется, в этой гонке без подиума», — сказала Резцова «Чемпионату».