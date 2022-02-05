Смешанная эстафета в биатлоне на ОИ-2022: прямая трансляция, видео, время старта

Дата и время старта
5 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине откроется программа соревнований в биатлоне. Сильнейший определится в смешанной эстафете, которая состоится всего третий раз в истории олимпийского турнира. Начало гонки – в 12:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Прямая трансляция
Гонку в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 12:00 мск.
Формат смешанной эстафеты
Команда состоит из четырёх спортсменов – двух женщин и двух мужчин. Каждый биатлонист проходит один этап продолжительностью в 6 км с двумя огневыми рубежами. По одному представителю от каждой страны стартуют одновременно и, пробежав свой этап, передают эстафету следующему биатлонисту из своей команды. На Олимпиаде в Пекине первый и второй этапы побегут женщины, а третий и четвёртый – мужчины.
Каждый спортсмен проводит по две стрельбы. Первая стрельба — лёжа, вторая — стоя. Спортсмен, как и в обычной эстафете, имеет по три запасных патрона на каждой стрельбе. Если биатлонист истратит запасные патроны, то за каждый последующий промах предусмотрено прохождение штрафного круга, равного 150 м. В общей сложности на старт эстафеты выйдут 20 команд.
Материалы о старте
Составы команд
Беларусь (№2): Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский;
Франция (№3): Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе;
Швеция (№4): Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон;
Россия (№5): Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов;
Германия (№6): Ванесса Фойгт, Денизе Херрман, Бенедикт Долль, Филипп Наврат;
Италия (№7): Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер;
Финляндия (№8): Суви Минккинен, Мари Эдер, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало;
Чехия (№9): Джессика Ислова, Маркета Давидова, Микулаш Карлик, Михал Крчмарж;
Украина (№10): Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный;
Австрия (№11): Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер;
Китай (№12): Фанги Менг, Юаньмен Чу, Ксингьян Ян, Фангминг Чен;
Эстония (№13): Регина Оя, Тюли Томингас, Рене Захна, Кристо Сиймер;
Швейцария (№14): Эми Басерга, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Себастьян Штальдер;
Словакия (№15): Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова, Михал Шима, Томаш Скленарик;
Словения (№16): Полона Клеменчич, Жива Клеменчич, Яков Фак, Миха Довжан;
Болгария (№17): Милена Тодорова, Мария Здравкова, Владимир Илиев, Димитар Герджиков;
Канада (№18): Сара Бодри, Эмма Ландер, Кристиан Гоу, Скотт Гоу;
США (№19): Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Шон Доэрти, Пол Шоммер;
Япония (№20): Фуюко Татидзаки, Сари Маэда, Цукаса Кобоноки, Косукэ Одзаки.
Цитата
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, как сборная России по биатлону выступит в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Состав на смешанную эстафету — сильнейший. Не хочется прогнозировать, но моё мнение: останемся без медалей. Конечно, будем верить и болеть. Но, как мне кажется, в этой гонке без подиума», — сказала Резцова «Чемпионату».
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