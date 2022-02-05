«Еле сдерживал слёзы, ребят подло отстранили». Первая медаль России на Олимпиаде без флага

Игры в Корее обернулись для россиян драмой. Там нас никто не ждал, но Семён Елистратов выстрадал эту награду.

Зимние Олимпийские игры 2018 года не задались для сборной России задолго до начала первых соревнований. Сама процедура допуска российских спортсменов на Игры в Южной Корее проходила сложнейшим образом. Чтобы получить разрешение на участие в Олимпиаде, нашим спортсменам требовалось специальное приглашение от МОК, которое выдавалось только тем атлетам, которые никогда не были уличены в нарушениях допинговых правил. По этой причине за бортом соревнований остались многие ведущие спортсмены нашей страны.

Неудивительно, что в Пхёнчхане сборная России установила национальный антирекорд, заняв только 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Впрочем, не обошлось и без позитивных впечатлений от корейской Олимпиады. Одна из самых ярких историй произошла с лидером сборной России по шорт-треку Семёном Елистратовым, который сумел принести нашей делегации первую медаль на Олимпиаде после того, как Россию лишили флага и гимна.

Уроженец Уфы приехал в Корею в ранге олимпийского чемпиона 2014 года в эстафете. На домашней Олимпиаде Семён поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта вместе с партнёрами по команде – Виктором Аном, Владимиром Григорьевым и Русланом Захаровым. А вот отдельные дистанции у Елистратова не задались – он занял только 15-е место на 500 м, 6-е место на 1000 м и 11-е место на 1500 м.

За четырёхлетний олимпийский цикл российский шорт-трекист добился целого ряда побед на международных стартах, самой главной из которых в спортивном смысле этого слова стала золотая медаль на московском чемпионате мира 2015 года на дистанции в 1500 м. На континентальном уровне Елистратов собрал целую россыпь наград различного достоинства, выиграв 18 медалей на чемпионатах Европы, семь из которых стали золотыми. А ещё одну победу россиянин одержал за пределами ледовой арены.

В марте 2016 года фамилия Елистратова была названа в числе тех российских спортсменов, пробы которых дали положительный результат на мельдоний. Сложно было представить состояние Елистратова, когда он узнал о том, что отстранён от соревнований. И чем закончится дело – неизвестно. В итоге всех россиян с мельдонием тогда оправдали, но конкретно по Елистратову эта ситуация ударила очень сильно. Позже Семён признавался, что несколько месяцев так переживал, что не мог спокойно спать. Та история его не сломила, и уже в следующем сезоне он разнёс всех на чемпионате Европы.

Определённые опасения перед стартом Игр в Пхёнчхане вызывал тот факт, что непосредственно за месяц до начала Олимпиады – на Евро-2018 – Семён впервые с 2013-го остался без золотой медали, но совокупность прошлых результатов позволяла уроженцу Уфы рассчитывать на первую в карьере олимпийскую медаль в личном зачёте.

И на тот момент 27-летний шорт-трекист не стал откладывать долгожданный успех в долгий ящик. Уже в первый день турнира Елистратов стал бронзовым призёром на дистанции в 1500 метров. Начало олимпийской программы в шорт-треке сложилось для Елистратова драматичным образом. В квалификационном заезде россиянин прошёл по самой грани, пробившись в следующий раунд только с третьего места. В своём забеге Семён уступил титулованному венгру Шандору Шаолиню Лю и канадцу Самуэлю Жирару и меньше чем на три десятые сумел опередить японца Хироки Йокояму в борьбе за выход в полуфинал.

Второй раунд Елистратов провёл на куда более высоком уровне, оставив за собой первое место. Благодаря выигранному полуфиналу уроженец Уфы получил лучшую дорожку на внутреннем радиусе в главном забеге. Так получилось, что в главный финал пробилось целых девять человек. Шестеро спортсменов попали туда по итогам полуфиналов, а ещё троих добрали судейским решением, так как на их неудачные результаты повлияли нарушения, допущенные другими шорт-трекистами.

Олимпийским чемпионом на домашнем льду стал местный спортсмен Лим Хё Джун, выигравший всего семь сотых у голландца Шинки Кнегта, а Елистратов занял третью позицию. Завоевать бронзовую медаль нашему спортсмену помогло падение корейца и француза, но в шорт-треке от подобного рода неудач никто не застрахован.

В какой-то момент самого Семёна, идущего на четвёртом-пятом месте, едва не сшибли соперники, однако на крутом вираже российский спортсмен устоял. А вот кореец Хван и канадец Амлен, мчащиеся перед Елистратовым, вступили в контактную борьбу, канадец умудрился лягнуть соперника прямо в голову, после чего оба отправились в борт, и Семён оказался на чистом третьем месте. В результате на третьей в карьере Олимпиаде Елистратов смог завоевать первую медаль в личном зачёте. И даже после завершения церемонии награждения россиянин не смог сдержать своих эмоций.

«Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слёзы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семён, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!» — сказал Елистратов после завоевания медали.

На других личных дистанциях Семён не смог завоевать медалей, а в эстафете наша команда участия не принимала. В мужской заявке из-за недопуска до Игр шестикратного олимпийского чемпиона Ана и других спортсменов оказалось лишь трое спортсменов – сам Елистратов и малоопытные Павел Ситников и Александр Шульгинов. Таким образом, россияне не были даже заявлены на эстафету на 5000 метров и лишились шансов отстоять звание олимпийских чемпионов 2014 года.

После завершения Игр Елистратов продолжил успешную карьеру и завоевал ещё пять медалей на чемпионатах мира, а также 10 медалей на чемпионатах Европы. 31-летний спортсмен уверенно отобрался в Пекин и приехал в Китай на четвёртую Олимпиаду в карьере в ранге безоговорочного лидера национальной команды.

Первый старт Елистратова на Олимпиаде-2022 состоится уже сегодня, 5 февраля, в квалификации на дистанции в 1000 метров, где россиянин в этом сезоне занимает четвёртое место в зачёте Кубка мира. Но в субботу завоевать медали на этой дистанции не получится точно, ведь решающие стадии намечены только на 7 февраля. Однако шанс продлить традицию по завоеванию медалей в первый день Олимпиады Елистратову точно предоставится.

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Сегодня же Семён должен выйти на старт и в новой дисциплине олимпийской программы – смешанной эстафете. Заявка российской команды на этот вид составляет шесть спортсменов. Наряду с Елистратовым в неё включены Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Елена Серёгина. Из этого состава будут выбраны двое мужчин и две женщины, и вряд ли можно представить российскую эстафету без участия в ней Елистратова.

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