Олимпиада-2022. Первый день. Ждём первую медаль от российских лыжниц! LIVE

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде-2022 будут разыграны первые олимпийские награды! И у россиян есть все шансы попасть на пьедестал. Российские лыжницы поборются за медали в женском скиатлоне, а биатлонисты имеют хорошие шансы в смешанной эстафете.
Также на старт выйдут российские конькобежки, девушки определят сильнейших в прыжках с трамплина, а фристайлисты разыграют медали в могуле.
Первыми из российских спортсменов за медали поборются российские лыжницы. В 10:45 (по московскому времени) стартует женский скиатлон.
Если вы не верите, что Россия поразит всех в Китае, то очень зря. Олимпиада в Пекине должна стать для нас одной из самых успешных в истории. К этому есть все предпосылки.
Вчера в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Мнения разделились, но многие зрители были разочарованы увиденным.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
В первый соревновательный день спортсмены будут бороться за шесть комплектов. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
Гид по Играм на «Чемпионате». Собрали для вас всё необходимое на ближайшие недели. Будем болеть вместе. Вперёд, Россия!
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