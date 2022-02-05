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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине — онлайн-трансляция соревнований 5 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Первый день. Ждём первую медаль от российских лыжниц! LIVE
Андрей Гуров Сергей Емельянов
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Олимпиада-2022. Первый день
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Кому удастся завоевать первые для России олимпийские награды в Пекине?
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Полный медальный зачёт

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде-2022 будут разыграны первые олимпийские награды! И у россиян есть все шансы попасть на пьедестал. Российские лыжницы поборются за медали в женском скиатлоне, а биатлонисты имеют хорошие шансы в смешанной эстафете.

Также на старт выйдут российские конькобежки, девушки определят сильнейших в прыжках с трамплина, а фристайлисты разыграют медали в могуле.

Первыми из российских спортсменов за медали поборются российские лыжницы. В 10:45 (по московскому времени) стартует женский скиатлон.

Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Если вы не верите, что Россия поразит всех в Китае, то очень зря. Олимпиада в Пекине должна стать для нас одной из самых успешных в истории. К этому есть все предпосылки.

Олимпиада-2022 станет для России лучшей в истории. Вот обоснованный медальный прогноз Олимпиада-2022 станет для России лучшей в истории. Вот обоснованный медальный прогноз
06:16 Павел Панышев

Вчера в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Мнения разделились, но многие зрители были разочарованы увиденным.

Нарушили традицию. Китайцы действительно удивили церемонией зажжения огня Олимпиады Нарушили традицию. Китайцы действительно удивили церемонией зажжения огня Олимпиады
06:03 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

В первый соревновательный день спортсмены будут бороться за шесть комплектов. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 5 февраля. Лыжницы и биатлонисты сразу вступают в борьбу за золото Олимпиада-2022. 5 февраля. Лыжницы и биатлонисты сразу вступают в борьбу за золото
06:00 Павел Панышев

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Новости. Олимпиада 2022
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