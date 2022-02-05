Кому удастся завоевать первые для России олимпийские награды в Пекине?

Олимпиада-2022. Первый день. Ждём первую медаль от российских лыжниц! LIVE

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде-2022 будут разыграны первые олимпийские награды! И у россиян есть все шансы попасть на пьедестал. Российские лыжницы поборются за медали в женском скиатлоне, а биатлонисты имеют хорошие шансы в смешанной эстафете.

Также на старт выйдут российские конькобежки, девушки определят сильнейших в прыжках с трамплина, а фристайлисты разыграют медали в могуле.

Первыми из российских спортсменов за медали поборются российские лыжницы. В 10:45 (по московскому времени) стартует женский скиатлон.