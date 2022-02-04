«Ненастоящий снег и куча фальшивых обещаний». Что пишут в США и Европе о старте ОИ-2022?

Открытие Олимпиады состоялось. Само действо вызвало противоречивые отзывы, что предсказуемо и нормально. Кто-то восторгался красотой шоу, кто-то негодовал из-за того, что традиционная церемония зажжения огня была подпорчена своеобразным ноу-хау. Но в целом нельзя сказать, что старт Игр прошёл скомканно или откровенно плохо. Тем не менее отыскать где-либо полный и развёрнутый анализ церемонии со всеми её плюсами и минусами почти невозможно. Да, западная пресса об открытии Олимпиады в Пекине писала много, но в основном тематика политизировалась, а сами грядущие состязания были фоном.

«Над состязаниями нависла угроза пандемии»

К примеру, британский таблоид Independent не выбирал выражений, припомнив официальному Пекину и рейтинги свободы прессы, и проблемы с уйгурами, и многое другое.

«Олимпийские игры начались со зрелищной церемонии, но на фоне всего этого в стране существуют проблемы с правами человека, а над состязаниями нависла угроза пандемии», — пишет издание.

Далее автор статьи углубляется во внутренние вопросы Китая, указывая на то, что в рейтинге свободы прессы страна лишь немного опережает Эритрею, Северную Корею и Туркменистан. Сюда же приплетается информация о том, что за право проведения Игр с Пекином боролся Казахстан. И есть ощущение, что это упоминается лишь для того, чтобы напомнить о недавних волнениях в этой среднеазиатской стране. В заключение авторы указывают, что в данном случае «здесь ненастоящий снег и куча фальшивых обещаний, а разделить спорт и политику трудно».

«Власти Китая проявили цинизм»

Польское издание Onet было более сдержанным в оценках и даже кое-что посвятило непосредственно спорту, но и здесь без политики не обошлось.

«В ходе церемонии открытия состоялся традиционный парад с участием представителей стран. Далее были выступления официальных лиц, не обошлось без красивого шоу и фейерверков. Кульминацией стала церемония зажжения огня. Эстафета из шести поколений китайских спортсменов завершилась зажжением огня в центре снежинки.

Интересно, что для этого был привлечён уйгур. Уйгуры – народ, который компактно проживает в Синьцзяне и который подвергается притеснениям. По замыслу организаторов, предоставление права уйгуру зажечь огонь – часть стратегии, которая должна доказать, что дела с этим народом обстоят не так, как об этом говорят. Но критики утверждают, что власти Китая проявили цинизм», — заключает издание.

«Китай использует Олимпиаду для пропаганды»

Французская Le Figaro, рапортуя об открытии игр, ограничилась цитированием Си Цзиньпина и Томаса Баха. Авторы лишь отметили, что геополитический подтекст на этой Олимпиаде будет огромным.

Куда эмоциональнее высказывались в американском издании Washington Post. Скупое сравнение открытия Игр в Пекине в 2008 году с нынешней церемонией выглядело как брошенная кость со стола тем, кто реально хотел прочесть про события сегодняшнего дня в столице Китая. Даже описание церемонии зажжения огня превратилось в сказ о пропагандистских трюках правительства.

Большая же часть материалов посвящена китайско-российскому сотрудничеству, возможному третьему сроку Си Цзиньпина и той самой проблематике уйгуров.

«Китай использует Олимпиаду для пропаганды своих политических взглядов. Наряду с изображениями панд на лыжах и танцующими детьми мы видим менее приятную тему пропаганды от Си – культурную самоуверенность, пропаганду преимущества в высоких технологиях и безжалостную решимость решить территориальные споры. Китай использвал возможность, чтобы подчеркнуть свои притязания на Тайвань», – пишет издание.

«Украинский вопрос стал причиной бойкота»

Немецкая Süddeutsche Zeitung, по сравнению с Washington Post, была максимально сдержанна. Но и тут впечатлениями от церемонии делиться не спешили. Вместо этого снова вспомнили о многострадальной уйгурке Динигеер Йиламуцзян, которая такими темпами скоро сама пожалеет, что принимала участие в зажжении огня. Эту же тему решили отыграть и в ведущем спортивном итальянском издании La Gazzetta dello Sport.

«Китай продемонстрировал желание приветствовать весь мир после столь сложного периода. Честь зажечь огонь была возложена на Динигеер Йиламуцзян. Она уйгурка, родившаяся в Синьцзяне, регионе, который притесняется властями страны. Тюркоязычный народ, исповедующий ислам, контролируется режимом. Репрессии в отношении уйгуров, а также украинский вопрос стали причинами политического бойкота Игр целым рядом стран», — заключило издание.

Как видим, идея таблоида Independent, который написал о трудности разделения политики и спорта, проходит красной нитью через публикации всех ведущих изданий. Приходится констатировать, что лозунг «спорт вне политики» уже давно не работает. Ну а все красивые, а что самое главное, правильные слова со стороны организаторов и главы МОК Томаса Баха либо толкуются превратно, либо игнорируются вовсе. Что в таких условиях делать нам, простым любителям спорта? Максимально абстрагироваться от злосчастной политики и наслаждаться зрелищем, которое в мировых СМИ умудрились проигнорировать уже в день начала Игр.