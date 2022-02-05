У россиян сильнейший состав. Резцова, Нигматуллина, Логинов и Латыпов борются за первую олимпийскую медаль в биатлоне!

Биатлон на Олимпиаде-2022. Смешанная эстафета. Россияне борются за первые медали! LIVE

Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдёт первый биатлонный старт — смешанная эстафета.

Французы, норвежцы, шведы и белорусы заявили сильнейшие составы. Команду ОКР представят Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов. Удастся ли сегодня российским биатлонистам завоевать первые олимпийские награды?

Гонка стартует в 12:00 по московскому времени.