«Как мы теперь сможем общаться, шутить? Он же выиграл золото!» Монолог Легкова о Сочи-2014

— В детстве я всё свободное время проводил на хоккейных коробках. Возле дома было сразу две. У меня неплохо получалось играть в хоккей, и нужно было двигаться дальше — идти куда-то в профессиональную секцию. Но родители работали и не могли возить меня туда каждый день. Зато в Красноармейске появилась лыже-биатлонная секция, с которой всё и началось. Поначалу как хобби, но года через два-три я понял, что останавливаться уже нельзя. Если я брошу – зачем вообще начинал тренироваться?



Я всегда смотрел на сильных соперников. Они становились моими кумирами – я хотел их обыграть. Под этим девизом и шёл по жизни. Вплоть до Олимпийских игр.

Первая моя Олимпиада была в Турине в 2006 году. Я поехал туда вместе со своим другом Евгением Дементьевым — нам было по 23 года. Думаю, на меня несильно рассчитывали на той Олимпиаде, потому что я отобрался на Игры в последний момент. Конечно, надеялся, что у меня всё получится, но чудес не бывает — медалей у меня не было. А вот Евгений, который к тому моменту был уже одним из лучших лыжников мира, выиграл золото в скиатлоне.

Мы с ним жили в одной комнате. Естественно, я вернулся в номер намного раньше. И помню, что сижу на диване и думаю: а как мне теперь его называть? По имени-отчеству? Мне казалось, что он сделал что-то невероятное, стал другим человеком. Как мы теперь сможем общаться, ругаться, шутить друг над другом?

Мы же теперь небо и земля.

Конечно, мы продолжили хорошо общаться. Но когда я ложился спать в тот день, пообещал себе, что не уйду из спорта, пока не выиграю свои Олимпийские игры. Пришлось ждать совсем чуть-чуть. Восемь лет. И в итоге моя медаль всё-таки пришла ко мне.

В моей карьере было всякое: поражения, падения, досадное четвёртое место на Олимпиаде в Ванкувере. Но если бы мне сказали, что можно что-то поменять в жизни, в спортивной карьере, то я бы оставил всё как есть. Ведь всё это вело меня к той победе в Сочи.



Помню, после Ванкувера я попал в один самолёт с призёрами. Они летели домой счастливые, с медалями, а я сильно переживал. И тут подходит Виталий Леонтьевич Мутко, спрашивает: мол, ты чего такой грустный. Поговорили, поняли друг друга, и он мне сказал: «Даю тебе такой же карт-бланш, как у конькобежца Ивана Скобрева, на тренировки за рубежом. Ищи тренеров, готовься к Сочи, а я тебя поддержку». Это был очень важный момент в моей жизни.

По сути шаг в темноту. Я рисковал, но риск — дело благородное. Ведь только покидая зону комфорта, можно добиться результата. Когда я оказался у европейцев, довольно быстро понял, что этот план тренировок мне подходит. И четыре года подготовки к Олимпийским играм в Сочи – это время моего лучшего тренировочного процесса. Всё было очень чётко, последовательно. Хотя были и проблемы, ужасные старты, тяжёлые поражения.

Я до последнего не думал, что могу выиграть Олимпийские игры.

Внутри себя мечтал, конечно, но думал о другом. О том, что если буду тренироваться на 110 процентов, то медаль сама придёт. Каждый день спрашивал себя: а всё ли я сегодня сделал, что мог? И если отвечал самому себе утвердительно, то понимал, что всё ближе к цели.

В лыжном спорте много турниров, которые не менее важны, не менее сложны, чем Игры. Тот же «Тур де Ски», где надо бежать девять дней подряд. Тот же общий зачёт Кубка мира — там надо вообще бежать весь сезон, более 30 гонок. Но Олимпиада — это нечто особенное. Это самый тяжёлый турнир с точки зрения психологии. Мало того, что тебе нужно быть отлично готовым, так ещё и всё должно срастись именно в этот день и час: и самочувствие, и настроение, и погода, и смазка лыж.

У меня в тот заключительный день Олимпиады в Сочи всё сошлось. Когда я выиграл, пришли успех, внимание. И я спрашивал себя: а как эта медаль может меня поменять? Бывает такое, что спортсмен может «поймать звезду». Но ко мне эта победа пришла после тяжелого пути, в 30 лет. Я каким был человеком, таким и остался. Да, есть медаль, крутое звание. Но это, наоборот, заставило меня быть более внимательным к окружающим. И мне кажется, что это очень важно.



И ещё кое-что. Я много думал об эмоциях, которые испытывал, стоя на пьедестале в Сочи. Я, конечно, не особо понимал, что происходит. Всё было как в тумане, в волшебном сне. Но если бы у меня была возможность ещё раз их испытать, я бы многое отдал за это.