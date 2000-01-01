Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
9 золотых медалей, которых мы ждём от России
9 золотых медалей, которых мы ждём от России
Перед стартом зимней Олимпиады в Пекине «Чемпионат» опубликовал общий медальный прогноз для сборной России. В нём не было конкретных имён спортсменов. Исправляем эту недосказанность.
AMP-версия
Максим Буров (фристайл)
Максим Буров (фристайл)
Бурову нет равных в мире по сложности прыжков. Будет большим сюрпризом, если ему не достанется золото.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (фигурное катание)
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (фигурное катание)
В парном катании Мишина и Галлямов выглядят предпочтительнее конкурентов.
Камила Валиева (фигурное катание)
Камила Валиева (фигурное катание)
15-летняя фигуристка — настоящий феномен своего вида спорта.
Фигурное катание (командный турнир)
Фигурное катание (командный турнир)
Здесь у российских фигуристов тоже не должно возникнуть проблем.
София Надыршина (сноуборд)
София Надыршина (сноуборд)
18-летняя Надыршина недавно стала самой молодой победительницей в параллельных дисциплинах за всю историю чемпионатов мира. Теперь она едет в Пекин за золотом Олимпиады.
Александр Большунов и Александр Терентьев (лыжи)
Александр Большунов и Александр Терентьев (лыжи)
В командном классическом спринте Большунов и Терентьев чувствуют себя очень уверенно.
Александр Большунов (лыжи)
Александр Большунов (лыжи)
15 км в классике — здесь у Большунова отличные шансы на золото.
Ангелина Голикова (конькобежный спорт)
Ангелина Голикова (конькобежный спорт)
Чемпионка мира 2021 года на дистанции 500 метров вполне способна стать лучшей в этой дисциплине и на Олимпиаде.
Биатлон. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
Биатлон. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
И в этой категории мы вправе ожидать золото.
Мы ждём от России 9 золотых медалей на Олимпиаде в Пекине. От кого именно из спортсменов
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады
Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады
Ирма Махиня
Ирма Махиня
Игорь Омелин
Игорь Омелин
Александр Горбацевич
Александр Горбацевич
Игорь Слуев
Игорь Слуев
Роман Егоров
Роман Егоров
Виктория Демченко
Виктория Демченко
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова
Андрей Богданов
Андрей Богданов
Екатерина Катникова
Екатерина Катникова
Владислав Антонов
Владислав Антонов
Юрий Прохоров
Юрий Прохоров
Александр Денисьев
Александр Денисьев
Полина Смоленцова
Полина Смоленцова
Роман Репилов
Роман Репилов
Семён Павличенко
Семён Павличенко
© championat.com 2000–2022