9 золотых медалей, которых мы ждём от России
Перед стартом зимней Олимпиады в Пекине «Чемпионат» опубликовал общий медальный прогноз для сборной России. В нём не было конкретных имён спортсменов. Исправляем эту недосказанность.
Максим Буров (фристайл)
Бурову нет равных в мире по сложности прыжков. Будет большим сюрпризом, если ему не достанется золото.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (фигурное катание)
В парном катании Мишина и Галлямов выглядят предпочтительнее конкурентов.
Камила Валиева (фигурное катание)
15-летняя фигуристка — настоящий феномен своего вида спорта.
Фигурное катание (командный турнир)
Здесь у российских фигуристов тоже не должно возникнуть проблем.
София Надыршина (сноуборд)
18-летняя Надыршина недавно стала самой молодой победительницей в параллельных дисциплинах за всю историю чемпионатов мира. Теперь она едет в Пекин за золотом Олимпиады.
Александр Большунов и Александр Терентьев (лыжи)
В командном классическом спринте Большунов и Терентьев чувствуют себя очень уверенно.
Александр Большунов (лыжи)
15 км в классике — здесь у Большунова отличные шансы на золото.
Ангелина Голикова (конькобежный спорт)
Чемпионка мира 2021 года на дистанции 500 метров вполне способна стать лучшей в этой дисциплине и на Олимпиаде.
Биатлон. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
И в этой категории мы вправе ожидать золото.
Мы ждём от России 9 золотых медалей на Олимпиаде в Пекине. От кого именно из спортсменов
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