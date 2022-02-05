«Непряева — просто гордость!» Как в России радуются первой медали на Олимпиаде-2022

Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне в первом же виде олимпийской программы. А вот Юлия Ступак была потрясена своей гонкой.

5 февраля 2022 года на Олимпийских играх в Пекине наступил первый официальный соревновательный день. И первый же розыгрыш комплектов медалей завершился большим успехом для сборной России! 26-летняя лыжница Наталья Непряева принесла нашей команде серебряную медаль в скиатлоне, проиграв только феноменальной норвежке Терезе Йохауг. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер.

Примечательно, что после классического этапа скиатлона медальные перспективы Натальи казались не самыми радужными, ведь она прошла переобувание за чертой тройки призёров. Но в коньке Непряева прошла феноменальным образом и на последнем круге смогла превзойти четырёх своих конкуренток в борьбе за серебро.

«Пока даже не осознаю, но я безумно рада»

«Была заметена лыжня. Очень много шли именно рядом с лыжнёй, очень тяжёлая погода, очень холодно. Особенно классикой. Но, как говорится, все в равных условиях. Настраивалась просто выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что у меня всё получилось, и я пока ещё даже не осознаю, но я безумно рада.

С Юрием Викторовичем Бородавко мы постоянно по телефону созваниваемся. Он скоро приедет. Мы с ним созванивались вчера, сегодня он не стал беспокоить. Думаю, он понимает, что меня лучше не трогать в какие-то моменты» – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Наташа проявила профессионализм. Безмерно за неё счастлива»

«Наташа проявила профессионализм. Она правильно разложила силы. Безмерно счастлива за Непряеву! Гонка для всех очень тяжёлая. Боюсь, что у Тани Сориной случилась такая плохая гонка из-за мороза. У неё сковываются мышцы. Что касается Юли Ступак, то надо общаться с тренером и с ней. Гонок ещё много. Будем болеть!» — сказала президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

«Тут даже нечего оценивать! Просто гордость!»

«Тут даже нечего оценивать! Просто гордость! Наталья Непряева большая умница! Борьба, на самом деле, была очень жёсткая. На финише буквально шажок, и она вторая. Умница! Поздравляю Наташу от всей души!

Возможно, Йохауг сейчас готова немного лучше Наташи. Сегодня она была чуть лучше по скорости. Могла сказаться дистанция, 15 км, а Наташа всё-таки больше по спринтам специалист. Она очень достойно боролась» — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова.

«Непряева чётко распределила силы на дистанцию. На классике нужно было терпеть»

«Непряева очень чётко распределила силы на дистанцию. Вчера перед гонкой сказал ей, что классика будет самым сложным отрезком дистанции. Ей нужно было потерпеть. Очень быстро поменяла лыжи, отыграла секунды. Смогла вернуться в борьбу за второе место. Остальное уже было делом техники. Наташа лучше владеет спринтерской техникой, чем соперницы.

Отставания у других большие, есть переживание. Будем разговаривать со всеми. Гонок много. Надеемся, что все ещё будут в оптимальной форме» — сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Непряева очень сильная! Группа Бородавко внушает оптимизм перед стартами мужчин»

«Непряева очень сильная! Группа Бородавко в хорошей форме подошла. Это внушает оптимизм перед стартами мужчин. Наташа молодец, смогла удержаться на классике. Видно, что ветер, что он задувал снег в лыжню. Тяжёлая трасса. На коньке переключилась, вышла, подышала. Как только она вышла второй первый раз, я не сомневался, что серебро у нас будет.

Не знаю, где наш максимум. Знаю, что есть Непряева, что есть Йохауг. Терезу мы уже обыгрывали. Поживём, увидим. Гонок впереди ещё очень много. По другим пока сказать тяжело. Здесь может быть очень много факторов. Видно, что Сориной не хватает сил. Что-то пошло не так сегодня, возможно, перегорела. Хотя она хочет. Гонки ещё есть. Будем болеть» — отреагировал олимпийский чемпион Александр Легков.

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«Йохауг непобедима, а Наташа заслужила медаль»

«Я смотрел с момента, когда они оставались вчетвером, со второго по шестое место. Судя по сезону, по последнему «Тур де Ски», Наталья действительно в превосходной форме. Сегодня чувствовалась её уверенность, особенно на последних километрах дистанции. Наталья контролировала гонку, выходила вперед, уходила за спину соперницам.

Понимая, что Терезе Йохауг сегодня не обогнать, не догнать, она вела борьбу за второе место очень тактически, мудро, правильно. Вовремя вышла за километр до финиша на первую позицию, атаковала и удержала свою действительно заслуженную серебряную медаль.

К сожалению, Йохауг пока непобедима, но Наталья очень уверенно и грамотно прошла дистанцию, сложную, с сильным ветром и тяжёлыми подъёмами. Поэтому Наталья большая умничка, поздравляю её и всю команду. Ну и Елену Вяльбе в том числе», — поделился впечатлениями серебряный призёр Олимпиады 2010 года Александр Панжинский.

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«Сегодняшний результат очень важен. Он даёт уверенность. Команда воспрянет»

«Это была классная гонка от Натальи. К тому же она наконец-то взяла личную медаль. После этого команда воспрянет — 100%. Все знают, что последние лыжные гонки наши были без медалей, поэтому сегодняшний результат очень важен. Это даёт уверенность.

С Йохауг можно бороться. Её уже побеждали. Да, она уже несколько лет бегает с большим отрывом. Но Йохауг способна победить не только Непряева, но и Рыгалина, которая вообще проводит первую Олимпиаду. У нас сильные девчонки!» — сказал российский лыжник Максим Вылегжанин.

«Это полный трэш для меня»

Выступление остальных участниц сборной России стало ложкой дёгтя в стартовый день Олимпиады. Едва ли не сильнее всех разочаровала, в первую очередь саму себя, занявшая 24-е место Юлия Ступак. Её отставание от Йохауг составило более четырёх минут.

«На протяжении всего года каждый день ты собираешь своё самочувствие, каждый день пытаешься перешагнуть через себя, наступить себе на горло в стольких ситуациях… Ради того, чтобы еле-еле попадать в топ-30. Это — полный трэш для меня. Это вообще не моё самочувствие, не моё тело. Я не чувствую себя. Весь год был какой-то проблемный, сложный. Практически каждую неделю у меня какие-то казусы, то у меня болезни, то ещё что-то. Но я так надеялась, что приеду сюда и всё поменяется. Но нет», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».