Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине: был ли конфликт россиянки Непряевой и шведки Карлссон в скиатлоне?

«Она взбесилась из-за Непряевой». Шведские СМИ увидели конфликт Фриды с русской лыжницей
Александр Фролов
Лыжные гонки на зимней Олимпиаде-2022
Комментарии
Наталья Непряева начала Олимпийские игры серебром в скиатлоне. Но по ходу гонки нарушила правила?

В первой лыжной гонке на Олимпиаде-2022 девушки разыграли комплект медалей в 15-километровом скиатлоне. Победу одержала безоговорочная фаворитка Терезе Йохауг, далеко оторвавшаяся от преследовательниц уже в середине гонки. А вот за серебро и бронзу разгорелась отчаянная борьба, участницей которой стала и Наталья Непряева. Конкурировали с нашей соотечественницей австрийка Тереза Штадлобер, Кертту Нисканен из Финляндии и шведская лыжница Фрида Карлссон.

Как же Непряева «разорвала» соперниц на финише! Есть первая медаль России на Олимпиаде! Как же Непряева «разорвала» соперниц на финише! Есть первая медаль России на Олимпиаде!

Несмотря на таких мощных соперниц, Непряева на финише показала шикарное ускорение, красиво завоевав второе место. Бронза досталась Штадлобер, а вот 22-летняя Фрида Карлссон осталась лишь на пятой строчке. На неудачу спортсменки остро отреагировали шведские СМИ, неожиданно обвинившие в плохом результате соотечественницы… Наталью Непряеву. По мнению известного эксперта Питера Ларссона, россиянка наехала на лыжные палки Карлссон, что и лишило шведку шансов на медаль.

Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Никто не смог справиться с трассой лучше, чем Йохауг. Зато тактика Карлссон была абсолютно феноменальной. Но Непряева наехала на её лыжные палки! Фрида взбесилась из-за Непряевой», – заявил эксперт.

Впрочем, шведская лыжница, несмотря на возможное недовольство во время гонки, позже не давала гневных комментариев. Глава сервис-бригады сборной Швеции Петтер Мюльбак так и вовсе признал свою неудачную работу: «Классическим ходом лыжи выглядели очень хорошо. У нас были хорошее сцепление и скольжение. Но коньковым ходом всё выглядело очень плохо, лыжи вообще не катились. Нам нужно проанализировать, что мы будем делать дальше», — отметил Мюльбак.

Расписание ОИ-2022

Будем надеяться, что критика Непряевой от шведского эксперта и её «конфликт» с Фридой останутся личным мнением господина Ларссона. Не хотелось бы, чтобы праздник зимней Олимпиады начинался с откровенно надуманного скандала. Российская спортсменка добыла серебро в честной борьбе, не вызвавшей никаких вопросов у судей. А у сборной Швеции будет ещё немало шансов доказать свою состоятельность — Игры только начались.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022