«Это скандал». Китай протащили к золоту за счёт дисквалификации России и США

Уже в первый медальный день Олимпийских игр в Пекине разразился первый судейский скандал. Произошло это в смешанной эстафете по шорт-треку – дисциплине динамичной, зрелищной и очень контактной.

Во втором полуфинале за выход в медальный забег боролись команды Венгрии, США, России и Китая. Сборную России в смешанной эстафете представляли Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова и Анна Серёгина.

Забег получился сумбурным. Проблемы при передаче эстафеты возникли у китайцев и у россиян. В итоге, согласно первоначальным результатам, к финишу первыми пришли американцы, вторыми – венгры, третьими – китайцы, четвёртыми – россияне. Первые две команды и должны были выступить в финале.

Однако после совещания арбитров результаты забега решили изменить. Сборную США, пришедшую к финишу первой, дисквалифицировали. Также дисквалификацию получили и представители сборной России. Главный судья соревнований в течение нескольких минут просматривал эпизод с передачей эстафеты на одном из этапов. В итоге он пришел к выводу, что американцы и россияне осуществили блокировку – то есть помешали соперникам по забегу передать эстафету.

В итоге и Россия, и США получили «пенальти», то есть не просто опустились на третье и четвёртое места, а остались без результата и лишились права даже принять участие в утешительном финале В, который иногда позволяет даже бороться за медали. Выглядело это как вопиющее безобразие. Комментаторы «Матч ТВ» во время трансляции назвали произошедшее «скандалом» и выразили недоумение тем, что команде Китая, не сумевшей совершить передачу эстафеты, вообще засчитали результат.

А китайцы таким образом вышли на второе место и пробились в финал. Получается, судьи просто протащили хозяев соревнований в следующий раунд за счёт дисквалификации сильных команд России и США.

При этом китайцы в финале выступили очень мощно: вырвались вперёд и сумели сохранить лидерство до самого финиша – добыли золото.

Президент федерации конькобежного спорта Алексей Кравцов признал, что россияне совершили ошибку при передаче эстафеты. «Что было у китайцев — это дело китайцев, – заявил он в интервью «Чемпионату». – Олимпиада всё-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку, жалко, конечно, что не удалось выйти в финал. Ну ничего, впереди ещё две эстафеты: 3 км и 5 км. Есть возможность побороться».