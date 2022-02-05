«Он недостоин быть здесь». На пути к медали Олимпиады Логинов пережил грязь и провокации

Первый официальный соревновательный день Олимпийских игр в Пекине подарил российским болельщикам множество эмоций. Настоящее восхищение вызвало выступление биатлонистов. Четвёрка в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала в смешанной эстафете бронзу. Более того, у квартета были неплохие шансы и на золото, однако в концовке Латыпов всё же уступил соперникам из Норвегии и Франции.

Золотой шанс во многом возник благодаря стараниям Александра Логинова, который практически безупречно прошёл третий этап эстафеты. Так что он – безусловный герой дня. Сегодняшняя бронза – первая для Логинова олимпийская медаль за долгую и сложную карьеру: на пути к долгожданной награде ему пришлось пережить грязь и провокации.

Дисквалификация за эритропоэтин

Ни для кого не секрет, что в прошлом Александр отбыл дисквалификацию. Та история тянулась достаточно долго. Выступления на этапах Кубка мира Логинов начинал как один из самых титулованных и многообещающих юниоров. По итогам первого сезона в Кубке мира (2012/2013) спортсмен занял в общем зачёте 43-е место, но записал в актив пятое место в спринте и третье – в гонке преследования на этапе в Хольменколлене, кроме того, позже случилась и победа в эстафете на этапе в Сочи. Совсем неплохо для дебютного сезона.

Ну а уже в следующем у Логинова начались проблемы. Одна из допинг-проб, взятая у него во внесоревновательный период осенью 2013 года, дала положительный результат на эритропоэтин. Спортсмен продолжал выходить на старты, но повторный забор старой пробы состоялся осенью 2014 года и показал те же результаты. В итоге в IBU приняли решение дисквалифицировать россиянина до ноября 2016 года, а также аннулировать все результаты с ноября 2013 года.

Возвращение

Но это не был конец истории для Александра. На момент завершения срока дисквалификации Логинову было только 24 года, так что вся карьера была ещё впереди, и Саша вернулся.

Нельзя сказать, что простой не дал о себе знать. Да, на первенстве Европы сезона-2016/2017 Логинов рвал и метал, но и уровень конкуренции там был пониже. Что касается этапов Кубка мира, то в них он практически не принимал участия, а в сезоне-2017/2018, хоть и вернул себе постоянное место в ротации основной сборной, высоких результатов не добивался. Несколько попаданий в топ-10 – вот и всё, чем мог похвастать саратовец.

Настоящий прорыв случился уже в сезоне-2018/2019. По итогам того Кубка сира он занял второе место в общем зачёте, записав в актив победу в спринте на этапе в Оберхофе, там же он завоевал золото в эстафете. Кроме того, были ещё три бронзы и два серебра в личных соревнованиях.

Но чем лучше выступал Логинов, тем больше хейта на него выливалось. Соперники систематически вспоминали ему историю с эритропоэтином и при любом удобном случае снова намекали на нечестную игру со стороны россиянина.

К примеру, многократный победитель общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад после победы Логинова в Оберхофе выдал речь, которую вспоминают до сих пор:

«Логинов должен извиниться перед биатлонистами и объясниться с нами. Он проходит мимо нас, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его.

Для меня его победа является позором. Я уважаю тот факт, что он продолжает участвовать в соревнованиях, но я не уважаю его. Мы отнеслись к нему слишком по-доброму, его поддерживали болельщики. Но нужно быть справедливым. Он не был добр к нам. Он сегодня победил, он сильнее, чем был раньше», – говорил Мартен.

В том же ключе высказывался и швед Себастиан Самуэльссон, который признавался, что не испытывает к Логинову положительных эмоций.

«Он всегда делает вид, что ничего не сотворил. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я никакой симпатии к нему не испытываю», — говорил скандинав.

В общем, уже тогда Александр подвергся настоящей травле, и даже легендарный Уле-Эйнар Бьорндален, пусть и сдержанно, но призывал россиянина объясниться:

«Сундбю поймали на допинге – он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и точно в России. С Логиновым другая история: его поймали на ЭПО – это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом. Я уверен: Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится. Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит. Отсюда возникает столько вопросов», – говорил норвежец.

«Русский мошенник»

Но пик хейта к Логинову пришёлся на 2020 год, когда он впервые в карьере стал чемпионом мира. На соревнованиях в Италии он выиграл спринт, а в гонке преследования занял третье место. Две медали чемпионата мира стали катализатором для перемывания костей спортсмену.

На этот раз на первые роли вышли норвежские братья Бё. Тарьей, занявший тогда четвёртое место, возмущался громче всех: «Мы ничего не можем поделать. Но он недостоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Очень сложно быть четвёртым в гонке, когда выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно», – говорил норвежец.

Йоханнес Бё назвал победу россиянина «странной». Уже упомянутый Самуэльссон сказал, что такой результат на чемпионате мира — позор для биатлона, а Фуркад отметил, что «никак не относится к Логинову»

Впоследствии Тарьей Бё не раз вспоминал то четвёртое место и опускался уже до прямых оскорблений в адрес Логинова, допустив их даже в автобиографической книге.

«Я злился не из-за бронзы. Я смирился бы с этим. Это была почти победа после такой сильной гонки. Но тут вышел биатлонист, который не заслужил быть здесь. Появился мошенник, русский, Александр Логинов, и выиграл золото», – писал Бё.

Тарьей позволил себе ещё немало жёстких высказываний в адрес Логинова. Но Александра, наверное, беспокоило даже не это. На самом деле хейт от коллег на том чемпионате мира был наименьшей проблемой. Куда неприятнее был обыск от итальянской полиции, которая ворвалась в номер спортсмена ранним утром. Позже стало известно, что в полицию обратился антидопинговый менеджер, который пожаловался на то, что тренер Логинова Александр Касперович во время гонки-преследования использовал чужую аккредитацию. Одним словом, настрой Логинова подрывали даже провокациями и в итоге добились своего: от участия в масс-старте он отказался.

«Сразу забрали наше оружие – видимо, как у очень опасных преступников. Просили нас сидеть на месте – естественно, в одних трусах», – вспоминал тот эпизод Логинов.

Тогда в дело вмешалось даже посольство России в Италии. В дипведомстве затребовали объяснений в связи с действиями правоохранителей. На самом деле Александра якобы заподозрили в повторном приёме допинга, но ничего не обнаружили.

Логинов снова поймает хейт?

И вот сегодня, пройдя через многие годы откровенного хейта, Александр добился первой в карьере олимпийской награды. Подобная бронза сродни золоту. Но если бы Россия действительно выиграла, то именно Логинов снова нарвался бы на волну критики.

Почему? Да потому что, как говорилось выше, он выдал почти идеальный этап. Благодаря ему Россия имела очень неплохие шансы на первое место. И только представьте, каково было бы разочарование братьев Бё, перейди им в очередной раз дорогу Александр.

Впрочем, впереди ещё личные соревнования, а также мужская эстафета. Судя по форме Александра, он способен бороться за медали в каждой из дисциплин. И если он покажет такой же пугающий для соперников уровень выступлений и доберётся до золота, то на него набросятся снова. Впрочем, за столько-то лет российский биатлонист, кажется, стал достаточно толстокожим, чтобы не пропускать всю эту ненависть через себя.