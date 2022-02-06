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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: мужской скиатлон, онлайн-трансляция 6 февраля 2022 – Большунов против Клебо

Лыжные гонки. Олимпиада-2022. Большунов и Клебо бьются за победу в скиатлоне! LIVE
Ангелина Николаева
Большунов. Олимпиада-2022
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Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине лыжники разыграют медали в мужском скиатлоне!

Фаворит гонки Александр Большунов имеет все шансы выиграть своё первое олимпийское золото в карьере. Удастся ли ему одолеть сильнейшего Йоханнеса Клебо и принести команде ОКР первую победу в Пекине?

Гонка начнётся в 10:00 по московскому времени.

Live Ангелина Николаева

В первый день Олимпийских игр Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне! Эта медаль стала первой наградой команды ОКР на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Вспоминаем самые яркие моменты женской гонки, прошедшей накануне.

08:14 Ангелина Николаева

Уже в 10:00 по московскому времени в Чжанцзякоу стартует мужской скиатлон, где у россиян есть все шансы побороться за первую золотую награду Олимпийских игр-2022!

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