Лыжные гонки. Олимпиада-2022. Большунов и Клебо бьются за победу в скиатлоне! LIVE

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине лыжники разыграют медали в мужском скиатлоне!

Фаворит гонки Александр Большунов имеет все шансы выиграть своё первое олимпийское золото в карьере. Удастся ли ему одолеть сильнейшего Йоханнеса Клебо и принести команде ОКР первую победу в Пекине?

Гонка начнётся в 10:00 по московскому времени.