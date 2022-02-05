Сделали шоу. Необычный финишный спурт Большунова и Клебо, который не увидели в России

Первый день зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине сложился для сборной России довольно успешно. Уже стартовый розыгрыш комплекта наград принёс нашей команде серебряную медаль Натальи Непряевой в скиатлоне, а спустя полтора часа сборная России по биатлону завоевала далеко не самую ожидаемую бронзу в смешанной эстафете. В ходе эстафеты у нас закрались мечты и о золоте, но до начала гонки все были бы точно рады и любой медали.

Таким образом, по итогам первого соревновательного дня наши спортсмены открыли счёт завоёванным серебру и бронзе. Принесёт ли 6 февраля российской делегации первое золото? Ответ на этот вопрос в первую очередь зависит от лидера мужской сборной по лыжным гонкам Александра Большунова, который в воскресенье выйдет на старт в скиатлоне. В других видах олимпийской программы, где в этот день будут разыграны медали, россияне не входят в число главных соискателей на призы.

Дуэль Большунова и норвежского лыжника Йоханнеса Клебо вообще должна стать одним из самых ярких сюжетов нынешней Олимпиады. С большой долей вероятности можно предположить, что два топ-спортсмена должны сойтись между собой минимум в пяти, а то и во всех шести олимпийских дисциплинах в лыжных гонках, если в дело не вмешается коронавирус, который в принципе едва не сорвал всё выступление норвежской команды на Олимпиаде в Пекине.

Сегодняшние отношения между 25-летними спортсменами точно нельзя охарактеризовать как приятельские. В голове Йоханнеса наверняка тяжёлым грузом сидят воспоминания о самой скандальной гонке прошлого сезона. На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе Клебо и Большунов оказались в центре громкого эпизода, который обсуждался на протяжении ещё долгого времени. Клебо первым пересёк финишную черту в марафоне, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что на финишной прямой норвежец создавал помехи шедшему Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен, а Клебо ещё долго рассказывал в различных интервью, что так и не может забыть о произошедшем в том злополучном для него марафоне.

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Вообще было бы довольно странно, если бы в столь контактном виде спорта, как лыжи, главные звёзды двух принципиальных соперников смогли бы сохранять дружеские отношения. Но ещё несколько лет назад Александр и Йоханнес относились друг к другу намного более мягко. А в январе 2020 года на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме они и вовсе подарили одно из самых забавных и необычных видео в истории лыжного спорта.

Два года назад Большунов впервые в своей карьере стал победителем многодневки, второе место занял Сергей Устюгов, а победитель «Тура» 2019 года Клебо финишировал на третьем месте. Тогда норвежский лыжник провальным образом выступил в разделке на 15 км, проиграв Устюгову больше минуты (1 минуту и 11 секунд). После завершения разделки Клебо не мог скрыть своего разочарования и в прессе громогласно рассуждал о потере всяческих шансов на итоговую победу, однако сам и не думал сдаваться, а продолжил борьбу с россиянами.

На финише «Тура» Йоханнес выиграл две гонки из четырёх, но перед своими победами занял только 10-е место в гонке преследования на 15 км классическим стилем, где лучшими снова оказалась россияне. На сей раз успех праздновал Большунов, а Устюгов расположился на втором месте. Следом в Валь-ди-Фьемме Йоханнес не знал себе равных в масс-старте классикой на 15 км и в спринте классическим стилем.

Именно после завершения спринта Большунов и Клебо устроили тот самый шоу-спурт, который не показали на российском телевидении, так как гонка фактически уже была давно завершена. Россиянин и норвежец вернулись на финишную прямую и организовали шуточный суперспринт, который снова завершился победой признанного мастера финишных разборок из Норвегии.

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«Мы просто поиграли в догонялки после финиша. Нам что, уже подурачиться нельзя? Он — лучший в мире спринтер, поэтому, даже когда мы шутим, всё равно боремся друг с другом», — говорил Большунов после завершения этапа.

Благодаря двум победам кряду Клебо после шести этапов вырвался на первое место в общем зачёте, опередив как Устюгова, так и Большунова. Но его превосходство над Александром составляло всего одну секунду, и на заключительном старте многодневки Клебо провалил восхождение в гору, заняв только 21-е место в масс-старте на 10 км. Сильнее всех в этой локальной гонке оказался норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Большунов стал третьим и выиграл общий зачёт «Тура». Устюгов финишировал четвёртым, и этого с лихвой хватило, чтобы в общем зачёте опередить Клебо и стать вторым.

Следующий «Тур», прошедший уже без участия Клебо, снова завершился победой Большунова, а в нынешнем сезоне норвежец вернулся на многодневку и взял реванш у россиянина за поражение в 2020 году. 6 февраля они начнут писать новую страницу в истории своего противостояния – но уже на Олимпийских играх в Пекине. И можно с полной уверенностью говорить о том, что на сей раз никаких шуток между Александром и Йоханнесом после завершения гонки мы уже не дождёмся. Слишком многое стоит на кону, и слишком многое изменилось за два года.