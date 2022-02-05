«Я приняла его боль!» Как грузинский саночник разбился на Олимпиаде-2010

Трагедия на трассе

Ещё до официального старта Олимпиады-2010 в Ванкувере стало ясно, что санно-бобслейная трасса опасна для саночников. За время тренировок там произошёл целый ряд происшествий. Румынка Виолета Страмтурару вылетела из саней, ударилась головой об лёд и отправилась в больницу, где получила вердикт, что соревноваться она не сможет. Американка Меган Суини тоже потеряла контроль, но отделалась ушибами. Итальянец Армин Цогглер, двукратный олимпийский чемпион, тоже попал в аварию и упал – такое с ним случилось впервые за долгое время.

Спортсмены между собой обсуждали, что трасса очень скоростная, и это многих напрягало. За год до Игр там установили мировой рекорд скорости, и президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт высказался, что трек опасен для здоровья. Он написал официальное письмо в МОК, что выступает категорически против повышения скоростей на трассах, потому что это может привести к трагическим событиям. Но его никто не послушал.

И за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады произошла трагедия.

На трассе тренировались грузинские саночники. Первым поехал Леван Гурешидзе. Он без проблем прошёл трассу и остался ждать на финише своего друга Нодара Кумариташвили. Внезапно он услышал грохот – бросил взгляд на большой экран, где шла трансляция заезда, а там – пустота. Гурешидзе рванул к последнему 16-му виражу и ужаснулся: Нодар лежал за пределами жёлоба и не двигался, к нему уже бежали медики. Врачи делали сердечно-лёгочную реанимацию, пока не прилетел вертолёт и Кумариташвили не отправили в госпиталь в Уистлере. Леван молчал и плакал, тряс головой, как бы отказываясь верить в происходящее. Феликс Кумариташвили, главный тренер грузин и родной дядя Нодара, как заведённый повторял: «К чёрту сани!».

Спустя час Нодар скончался в больнице.

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Грузинская делегация планировала сняться с соревнований, но всё же решили остаться и бороться за своего атлета. Спортсмены вышли на парад с траурными повязками, но с ними скорбел весь стадион – память погибшего Нодара почтили минутой молчания. Гурешидзе же снялся с соревнований и уехал из Канады. В Грузию он летел вместе с гробом своего друга.

Родителям сказали не сразу – родственники не знали, как сообщить отцу и матери о смерти сына.

«Весь Бакуриани ночью стоял возле моего дома два часа, никто не хотел зайти, – вспоминал ту ночь отец погибшего спортсмена Давид Кумариташвили в интервью ВВС. – Потом заходит врач — без всякого стука. И жена говорит: «Я врача не вызывала, в чём дело?» Я сразу понял. Я почувствовал, что мой Нодар уже… всё».

«Когда Додо (матери спортсмена. – Прим. «Чемпионата») сообщили, что Нодар разбился насмерть, она закричала: «Я чувствовала! Я приняла его боль!» – рассказывала «МК» тётя спортсмена Лия Макиева. – Только близкие родственники знали, что накануне днём Додо вдруг почувствовала тяжесть в области шеи. Как будто кто-то полоснул лезвием бритвы».

Вердикт: Кумариташвили виноват сам

После трагедии на 16-м повороте трассы установили деревянные щиты, прикрывающие металлические балки, в которые врезался Кумариташвили. Старты перенесли ниже: FIS принял решение, что мужчины будут начинать заезд с точки, откуда стартуют женщины, женщины – с точки юниоров.

При этом оперативное расследование показало, что в трагедии виновата не трасса, а сам Нодар: вердикт был таков, что он не справился с управлением. Главный тренер наших саночников Валерий Силаков тогда говорил, что спортсмен действительно ошибся, но причиной тому могло послужить, что вираж занавесили, чего до этого не было.

В тот день ярко светило солнце, организаторы решили опустить боковые солнцезащитные тенты, и у спортсменов поменялись ориентиры. «Так вообще-то не делают на серьёзных соревнованиях, особенно на Олимпиаде, – возмущался Силаков в интервью «Советскому спорту». – Когда едешь без тентов – ты всё видишь. А здесь Нодару пришлось ехать вслепую. А он такой неопытный…».

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что расплачиваться за свои ошибки смертью никто не должен, добавив: «Сейчас трассу, где произошла катастрофа, модернизируют, но почему раньше не прислушались к мнению тренеров и спортсменов, которые говорили о том, что дистанция опасна? Сейчас уже ничего не изменишь, но если эта трагедия поможет поднять уровень безопасности для спортсменов, то можно сказать, что парень погиб не зря».

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«Кто-то должен сказать: «Стоп! Хватит!»

Несмотря на изменения, череда травм на трассе продолжилась. С начала Олимпиады до 19 февраля произошло 14 аварий саночников и бобслеистов. 21-го числа не выдержал швейцарец Даниэль Шмид – он отказался от участия в соревнованиях. «Эта трасса не прощает ошибок. В конце концов, кто-то должен сказать: «Стоп! Хватит!»

Итоговый доклад о трагедии FIS опубликовал спустя несколько месяцев после Олимпиады. В отчёте говорилось, что Кумариташвили допустил «грубые ошибки», которые привели к потере контроля, из-за чего он и вылетел из саней. Генеральный секретарь FIL Свейн Ромстад настаивал, что «отсутствие большого опыта» стало «существенным минусом» для спортсмена. При этом по итогам заседания технического комитета федерации трассу лишили сертификата.

Родители Нодара не верят, что к гибели привела исключительно его ошибка.

«Смотрите, 130 км в час – это предел по скорости, выше недопустимо, – говорил в интервью Sports.ru отец спортсмена. – У Нодара было 144,5, Лох вообще разгонялся до 150 с чем-то. Всё случилось на 16-м вираже – к тому моменту скорость уже была почти максимальная. Сам вираж сделали слишком коротким – на такой скорости сани просто не успевали из него выйти. А козырька там не поставили, чтобы хоть о него биться. Ошибку допускаешь – сани ударяются в козырёк, а ты просто падаешь. С козырьком Нодар сломал бы руку или ногу. Без козырька вылетел в бетонную колонну».

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Золото тогда выиграл немец Феликс Лох. Он переплавил свою медаль, сделав из неё две, на одной из которых выгравировал портрет Нодара. Её он подарил отцу Кумариташвили, когда приехал в Грузию почтить память погибшего спортсмена.

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На Олимпиаде-2022 выступает племянник Нодара

Саба Кумариташвили было девять, когда перед началом Игр умер его двоюродный дядя. Спустя год он начал заниматься санным спортом: его целью стало попасть в состав олимпийской сборной и выступить за себя и за Нодара.

«Я практически всегда вспоминаю о нём перед стартом, это происходит неосознанно», – рассказал Саба ТАСС.

Сейчас ему 21 год – ровно столько же было Нодару. В первом тренировочном заезде он стартовал 17-м – через одного после Лоха. От себя Саба не ждёт ничего – для него намного важнее просто выступить. Он сам признаётся, что у него ещё нет соревновательного опыта, чтобы показывать высокие результаты. Но история уже случилась, и она по-трогательному красива.