На Олимпийских играх будет разыграно семь комплектов медалей. Главное шоу дня — сражение россиян и норвежцев в лыжных гонках.

Россия на Олимпиаде-2022. Первая битва Большунова и Клебо. Где смотреть трансляцию?

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится второй медальный день. На этот раз ставки чуть-чуть повышаются – спортсмены будут соревноваться за медали в семи видах спорта. Россия не должна остаться в стороне от дележа наград.

Главное шоу дня – сражение России и Норвегии в лыжных гонках: Большунов впервые сойдётся с Клебо на олимпийском уровне. Впрочем, у них есть и мощнейшие конкуренты.

Кроме того, надеемся на медаль в конькобежном спорте и верим в могулисток.

Впрочем, день будет интересен не только финалами. Ранним утром по Москве будут показаны соревнования по фигурному катанию. Камила Валиева дебютирует на Олимпиаде!

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

6 февраля, воскресенье. День второй. Расписание трансляций

04:05. Кёрлинг. Микст. 10-й тур. Великобритания – Китай. «Матч! Игра»

04:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал. «Матч! Арена»

04:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа. «Россия 1»

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск. «Матч ТВ»

06:50. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа. «Россия 1»

07:30. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. «Матч! Арена»

09:05. Кёрлинг. Микст. 11-й тур. Канада – Чехия. «Матч! Игра»

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 2x15 км. Первый канал

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м. «Матч ТВ»

13:00. Фристайл. Женщины. Могул. 2-я квалификация. «Матч! Арена»

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106. 1-й раунд. «Матч! Страна»

14:30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка. «Матч! Игра»

14:30. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 1. «Матч! Арена»

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106. Финал. «Матч! Страна»

15:05. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 2. «Матч! Арена»

15:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3. «Матч! Арена»

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Швейцария – США. «Матч! Арена»

16:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка. «Матч ТВ»