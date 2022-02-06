«Вы — русский? Сюда идите». Какой бардак творится на лыжных гонках на Олимпиаде-2022

К спортсменам пускали лишних людей, которые спрашивали про Юлию Ступак: «А это кто?»

Юлия Ступак стояла перед российскими журналистами в микст-зоне на лыжном стадионе и едва сдерживала слёзы. Мы задавали ей вопросы, она с трудом отвечала, но находила в себе силы на общение.

Когда лыжница отправилась под трибуны, внезапно прозвучал вопрос на ломаном английском: «А кто это? Из какой она страны?» Это было очень странно, потому что даже не все российские (и не только) журналисты получили пропуск в микст-зону, а вместо них там оказались люди, вообще не имевшие отношения к лыжным гонкам.

«За 15 минут до гонки мы раздадим пропуска»

Как вообще попасть в микст-зону на Олимпиаде? Нужно вписать своё имя, страну, издание, литеру аккредитации в табличку, которая находится на хелп-деске. Далее из всей массы подавших заявку выбираются якобы случайным образом 38 человек – именно столько мест в микст-зоне для пишущей прессы.

Процесс выбора контролирует FIS – Международная федерация лыжных видов спорта. Как именно её представители отбирают журналистов в микст-зону, непонятно. Никто ничего не знает. И вряд ли такое происходит только на лыжных гонках.

Пропуска обещали наклеить на аккредитации за 15 минут до старта женского скиатлона.

«Да, за 15 минут до старта гонки мы наклеим вам на аккредитации зелёный пропуск в микст-зону», — пообещали девушки, которые отвечали за выдачу этих самых Press Mixed Zone Pass.

«Есть кто из России? Вы русский?»

За 15 минут до старта, конечно, пропусков ни у кого не было.

Зато возле хелпдеска собралась толпа журналистов, которые пытались узнать, что происходит.

Ничего понять было невозможно. Творился какой-то бардак. И ответ только один – всё решает FIS.

Гонка стартовала. На трибуну для прессы посмотреть на битву Наташи Непряевой за олимпийскую медаль можно было пройти, в микст – нет.

Первый круг, второй, третий – из четырёх. И только потом началась движуха. Видимо, в FIS посмотрели на то, кто претендует на медали, и определились, кому можно в микст-зону, а кому – нет. Все запутались.

Кто видел свою фамилию в списках – просто тыкал пальцем, если рядом была галка одобрена, получал пропуск и шёл в микст-зону.

Так продолжалось минут 5-7, после чего волонтёры просто стали спрашивать: «Кто из России, идите сюда. Вы – русский?» Я подошёл. Показал аккредитацию. Нашёл фамилию в списке. Галочка на месте. Получил зелёный пропуск и пошёл в микст.

Но не все российские журналисты получили пропуска. Коллега с «Матча» Сергей Лисин, не увидев галочку напротив своей фамилии, развернулся и ушёл на биатлон, где наша четвёрка как раз начинала битву в смешанной эстафете.

«А это кто, из какой она страны?»

По факту же оказалось, что в микст-зону в итоге прошли те, кому там вообще ничего не нужно было.

Когда к нам подошла до предела расстроенная Юлия Ступак, которая просто изливала душу и держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться, рядом стояли несколько китайцев. Что-то записывали на диктофоны, фотографировали.

«А кто это, из какой она страны? Под каким номером бежала?» — спрашивали они.

Ребята, да вы просто по фану там щёлкали себя, спортсменов, о чём-то между собой общались. А когда мимо вас одна за другой начали проходить лыжницы из Китая, расстроенные своими результатами, вы даже не шевельнулись. Но в микст-зону зачем-то прошли.

Сверху же за всем этим великолепием – скучковавшимися журналистами и спортсменками, которые зачастую проходили мимо из-за того, что очень сильно замёрзли после гонки – наблюдал господин из FIS без маски.

Да, в окружении кучи людей и в закрытом помещении. Не будет ничего удивительного, если именно он и принимал окончательное решение, кому попасть в микст-зону, а кому туда не нужно.