«Приятно, что американцы аплодировали». Фурор Валиевой и Кондратюка на Олимпиаде

Камила скромничала и смущалась, а Марк сказал, что не чувствует себя героем. Россия лидирует в командном турнире фигурного катания!

Фигурное катание – один из гвоздей зимних Олимпийских игр — 2022. Сегодня был второй соревновательный день – на лёд в командном турнире впервые вышли девушки с короткой программой, а сразу после них – мужчины с произвольной. Больше всего внимания было приковано к нашей звёздочке, солнышку, пушинке Камиле Валиевой, но она катала последней, а перед ней выступали девять других фигуристок.

В микст-зону организаторы Пекина выдают только ограниченное количество проходок из-за большого спроса, но поначалу там было пусто. Густо стало под конец короткой программы у женщин – все пришли пообщаться с американкой Карен Чен, которая неожиданно упала с тройного риттбергера и сильно упростила турнирное положение для сборной России. Впрочем, после выступления девушка сияла, да и в микст-зоне пребывала в отличном положении духа.

«На тренировках здесь всё получалось отлично, никогда так здорово не чувствовала себя на тренировках. Но если честно, сегодня утром на раскатке я была немного напряжена. Но горжусь, как боролась до конца. Да, я упала, но я пошла на риттбергер, горжусь этим. Разочарована, что не смогла его приземлить, я должна была это сделать и знаю, что могу. Если бы можно было снова выйти на лёд, знаю точно, что я бы его приземлила.

Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и неспособна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда. Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своём катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы и моя семья счастлива. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это – катание.

Возможно, мой риттбергер повлияет на итоговый результат, не знаю. Я только вышла со льда, ещё ничего не проанализировала, не смотрела на оценки. Расстроена, что не смогла его приземлить, но у меня будет ещё один шанс в индивидуальном турнире», — сказала Чен.

«Счастлива быть на олимпийском льду. Психологически отличий нет»

Вскоре появилась и сияющая Камила Валиева, которая безупречно откатала свою короткую программу и вывела сборную России в лидеры турнира.

— Счастлива находиться на олимпийском льду, эта арена очень вдохновляет.

— Психологически отличия есть?

— Нет, — смущённо улыбнулась Камила.

— А что за жест вы показали (руки в виде сердечка вокруг головы)?

— Если вы помните, на Кубке Первого канала в конце произвольной программы, когда ждали оценки, вся наша команда сделала так. Я подумала, что самое время повторить.

— Карен Чен сказала, что только мечтает об исполнении таких элементов, как у вас и других русских девушек. Почему у России такой уровень фигурного катания?

— Мы тренируемся сами. Не знаю, как работают американки. Нашим девочкам этой подготовки достаточно для сложных элементов. Я особо не слежу за соперницами. По физике и здоровью у меня всё хорошо.

— Видели, как катались остальные?

— Я особо не слежу. Мыслей не рисковать и прыгать двойной аксель не было.

— Расскажи, как смотрела за выступлениями других ребят позавчера?

— Много воспоминаний с Кубка Первого канала. Мне было важно, чтобы другие наши фигуристы чувствовали поддержку. Смогла поболеть только за Марка (Кондратюка) и Мориса (Квителашвили). Так вымоталась, что решила болеть за остальных дистанционно. Сильно переживала, ведь это наша команда, и Морис у нас катается. Потратила много нервов.

— Больше, чем за себя?

— Собой ты управляешь, а другими не можешь, поэтому и волнуешься.

«Очень приятно, что американцы мне аплодировали. Это вдохновляет»

— Американцы аплодировали тебе стоя в тим-боксе, ты это заметила, приятно было?

— Конечно, приятно — это те же спортсмены, фигуристы. Очень приятно, что им всё понравилось в моём прокате. И не только американцам, но и канадцам, и другим спортсменам. Это вдохновляет.

— Как проведёшь остаток дня?

— Пока ещё не думала?

— А спала хорошо, долго?

— Нормально, в три утра встала, а легла в восемь вечера.

— Ты непобедимая? — спросила американская журналистка, извинившись, что не может задать вопрос на русском. Переводим Камиле вопрос, она сначала переспрашивает: «Это вопрос?» — потом смущённо качает головой под общий смех.

— Нет, не буду отвечать на вопрос, — сказала наша скромница.

«В конце проката я шёл пешком, не знаю почему. Устал или экономлю силы»

За выступлением Марка все в микст-зоне наблюдали с замиранием сердца. Напряжение не отпускало, а только увеличивалось по ходу программы, особенно когда стало заметно, что во второй части Марк начал выдыхаться. Но он справился, дотерпел. Выступление он завершил, без сил хлопая ладонью по льду.

— Это была самая энергичная часть программы второй её половины точно, — пошутил Марк. Журналисты встречали его бурными аплодисментами.

— Каскад сегодня был на грани, ты почти въехал в борт?

— Если бы сразу прыгнул тройной после ойлера, то въехал бы в борт. А когда я чуть-чуть подождал, чтобы его объехать, тройной было бы уже очень рискованно прыгать.

— Это единственное, что сегодня не получилось?

— В прыжках — это была единственная ошибка, в плане катания — нет.

— Казалось, ты очень устал, почему?

— В конце проката я шёл пешком. Не знаю почему. Может, устал, но, скорее, сознательно себя экономлю.

— Приехать на Олимпиаду в качестве чемпиона Европы добавляет уверенности в себе?

— Стараюсь не думать, что я чемпион Европы. Я такой же Марк, как и год назад, как и месяц назад. Стараюсь не загоняться.

— Командный турнир – это ответственность, как ты с этим справлялся?

— Старался не думать, что это Олимпиада. С одой стороны, нет олимпийского ощущения, но морально это проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он ничем не отличается от любого другого. Это успокаивает.

— Может, помогает, что здесь не обычная атмосфера Олимпиад, зрителей мало?

— В жизни так сложилось, что я не был до этого на Олимпиадах (смеётся), мне не с чем сравнивать. Лучше уж такая Олимпиада, чем никакая.

— Если бы катал Чен, расклад был бы другой?

— Даже не знаю, какой сейчас турнирный расклад. Знаю, что Юмо меня обкатал. Не смотрел баллы, но видел прокат. Он был хорош, а Винсента не видел. Если бы катал Нэйтан, результат был бы другим. Не удивился, что Нэйтана не было, не думал, что он будет катать. Я ничего не знал, но предполагал, что он не выйдет на произвольную.

«Не чувствую себя героем. Чувствую частью команды. Это лучшая команда»

— Командный турнир помогает готовиться к личному?

— Я искренне благодарен, что мне выпала возможность кататься в командном турнире. Главное, что у меня есть шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, как у большинства, а четыре. Это можно рассматривать как сложность, потому что надо больше катать, но я ощущаю как уникальную возможность. Невероятно благодарен. Не знаю, поможет ли мне это или усложнит задачу в личных соревнованиях. Понимаете, я сам в первый раз в такой ситуации, я не знаю (смеётся)!

— Сколько раз бы хотелось оказаться в такой ситуации – катать личный турнир после командника? Три, четыре, пять раз хочется?

— Боюсь, пять только в качестве зрителя, но хотел бы поговорить с вами ещё и в Милане.

— Что скажешь про всю команду?

— В первый день командного турнира сидел в боксе, сегодня тоже сидел и поддерживал Камилу. Счастлив, что я в такой прекрасной команде. Пожалуй, лучшей команде. Конечно, я волнуюсь за ребят. Нервничаю, есть мандраж, но за Камилу не особо волновался. Наверное, одинаково волновался за себя и других ребят. Я же часть корабля.

— Чувствуешь себя героем?

— Не чувствую себя героем, чувствую частью команды. Человеком, который справился. И сделал почти максимум из того, что я могу на данный момент принести своей команде.



Тем не менее блестящий прокат Кондратюка, который принёс команде девять очков, позволил сборной России сохранить лидерство. Мы опережаем американцев на три балла, а судьба олимпийских медалей решится завтра: спортивные пары, танцы на льду и женщины-одиночницы покажут свои произвольные программы.



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