«Она заставила меня плакать». Иностранцы в восторге от несравненной фигуристки Валиевой

Зарубежные эксперты преклоняются перед талантом Камилы. И возмущаются тем, что её блестящий прокат не удостоился бурных аплодисментов.

Момент, которого болельщики ждали последние два года, настал! Камила Валиева дебютировала на олимпийском льду. Воздушная утончённая фигуристка выдала идеальный прокат в командных соревнованиях в Пекине, выведя российскую сборную на промежуточное первое место. Своим волшебным катанием Камила восхитила не только соотечественников, но и специалистов за рубежом.

Иностранные эксперты в один голос твердят об уникальности Валиевой и восхищаются её талантом.



За рубежом в восторге от нашей несравненной фигуристки!

«Позор, что Валиева не получила заслуженных аплодисментов переполненного зала»

После первого дня командного турнира сборная России отставала от команды США на два балла. Но всё изменилось после потрясающего дебюта Камилы Валиевой, выдавшей идеальный прокат и принёсшей нашей сборной максимум баллов. Блестящее выступление фигуристки позволило России оторваться от США на два очка.

Такой исход событий ничуть не расстроил иностранных болельщиков и экспертов. Им сейчас вообще не до обсуждения раскладов в командном турнире. За рубежом восхищаются волшебным катанием Камилы и преклоняются перед её талантом.



«Я нахожу катание Валиевой таким невероятным из-за того, насколько оно привлекательное. Она поражает воображение тем, что она делает на льду. Она так хорошо подошла к этому моменту — не могу представить, какое давление она чувствовала здесь», — отметил американский журналист Ник Маккарвел.

«Камила Валиева продолжает соответствовать безумно высоким стандартам, которые она установила и только она может достичь. Её результат в 90,18 балла лишь немногим ниже её мирового рекорда (90,45), который она установила на чемпионате Европы.



Позор, что Валиева не получила заслуженных бурных, продолжительных аплодисментов переполненного зала», — написал в «Твиттере» американский журналист Филип Херш.

«Валиева шикарна!» — отметил канадский хореограф Ашер Хилл.



«Камила Валиева отправляет меня на орбиту каждый раз, когда я её вижу. Такая красивая растяжка и лёгкость на льду. Однажды я сказала, что её взмах ногой похож на крыло бабочки. А потом я узнала, что она путешествует за бабочкой в своей программе», — написала канадская журналистка Беверли Смит.



«Воздушное катание от Камилы Валиевой», — отметил американский аналитик Джеки Вонг.



«Не думаю, что я когда-либо наблюдал соревнования, где одна фигуристка была настолько впереди остальных. Увидеть Камилу собственными глазами — это момент. Что ты можешь ещё сказать? Невероятно», — написал призёр Олимпиады-2018 в командных соревнованиях из США Адам Риппон.

«Валиева — это искусство»

Солидарны с экспертами и многочисленные иностранные болельщики. Они не перестают восторгаться несравненной Валиевой, одаривая её самыми красивыми комплиментами.



— Валиева творит историю на наших глазах.



— В этом году есть лишь два олимпийских соревнования по фигурному катанию среди девушек. Валиева против себя и против всех остальных, борющихся за серебро.

— Валиева должна стать одной из лучших фигуристок в истории!

— Камила Валиева — это искусство.



— Надеюсь, что она выиграет золотую медаль Олимпиады, ведь она просто божественна…



— Камила Валиева безумная! Её техника, её исполнение, она настолько грациозна… Мне кажется, весь мир сошёл с ума.



— У меня нет слов… Ей всего 15 лет.



— Я редко когда могу пропустить слезу, наблюдая за прокатами фигуристов, но Камила Валиева заставила меня плакать… Мурашки по коже!

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