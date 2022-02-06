Фантастическая победа Большунова на Олимпиаде! Уничтожил соперников и финишировал с флагом

Россия впервые с 2006 года завоевала медали в скиатлоне, прервав серию из деревянных медалей. С 2010 года российским лыжникам не везло: в Ванкувере четвёртым стал Александр Легков, в Сочи четвёртым был Максим Вылегжанин, а в Пхёнчхане четвёртым финишировал Денис Спицов. Сегодня же россиянине совершили нечто фантастическое, уничтожив соперников и завоевав две медали с минутным преимуществом.

Триумф Большунова

Первая четверть гонки для лидера российской сборной Большунова выдалась нервной, как и весь сезон после продолжительной болезни. Россиянин шёл в десятке, однако на одном из поворотов на спуске после 2,5 км Александр неожиданно упал и потерял позиции. Спортсмен катил во втором десятке, однако быстро бросился сокращать, но лишь к 5 км отсечки вернулся в первую пятёрку.

Уже догнав лидеров, Большунов вместе с финном Ийво Нисканеном бросился вперёд. Пара лыжников к 8,8 км создали себе отрыв в 16 секунд. Между тем Йоханнес Клебо, главный противник Александра, держался в первой десятке рядом с Артёмом Мальцевым, проигрывая почти 30 секунд.

С каждым километром Нисканен с Большуновым увеличивали своё преимущество. Темп лидеров не смог удержать чемпион мира – 2019 в скиатлоне Сьюр Рёте. На 11 км 33-летний лыжник от досады и злости снялся с гонки.

К смене этапа Ийво с Александром «привезли» третьему месту, на котором шёл Спицов, 30 секунд. Норвежцы Пол Голберг и Ханс Кристер Холунд шли топ-5, проигрывая почти 40 секунд. Клебо же «вывалился» из десятки, уступив 1 минуту 40 секунд.

Победа Большунова стала очевидна на первой отсечке после «пит-стопа». Классист Нисканен сразу отвалился, а Александр только увеличивал своё преимущество. К 25 км оно выросло до минуты, просто небывалые цифры для скиатлона. Клебо же на этой отсечке стал лишь 25-м, проиграв больше шести минут.

К 28-му км свою победу стал чувствовать и Большунов. По ходу трассы он давал «пятюни» тренерам, кланялся зрителям и довольно улыбался. Финиш был просто невероятным: триумфальным, с огромным преимуществом и флагом. А ещё месяц назад, после «Тур де Ски» Александр был подавлен настолько, что был готов отдать все олимпийские медали Клебо. Сегодня же россиянин – король, а норвежец – лишь 40-й, проигравший девять минут.

Реванш Спицова

С самого начала гонки в первой десятке стабильно ехал ещё один россиянин Денис Спицов. Начал россиянин не слишком быстро, держась на грани топ-10, что было очевидно, ведь классика – не стезя Спицова, хотя и в этом сезоне он значительно подтянул свои навыки.

Но после 7,5 км Денис начал постепенно пробираться к вершине и за 2,5 км смог выйти на третье место и возглавить группу преследователей, догонявших Большунова и Нисканена. Скорость лидеров Спицов не выдерживал, постепенно отставая, однако к смене этапа он пришёл третьим в 29,6 секундах от россиянина с финном.

На коньке Денис сразу встрепенулся и бросился в погоню за Нисканеном, который стал заметно проваливать новую дисциплину. За 2,5 км россиянин не только догнал, но и обошёл финна на пять секунд. С каждым километром преимущество Спицова над Нисканеном росло, а шансы на серебро у лыжника увеличивались. Для Дениса это было важно, ведь в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане россиянин остановился в шаге от подиума, не сумев одолеть мощных норвежцев.

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Уже на 28-м километре Спицов упал, на спуске попав лыжнёй в неровность на трассе. К счастью, поднялся Денис быстро, никак не растеряв своё преимущество. Финиш лыжника получился не менее эмоциональным, чем у Большунова, потому что был чрезмерно долгожданным. После пересечения финишной черты Спицов и Большунов обнимались, держа в руках флаг ОКР. Кажется, 16 лет стоило ждать, чтобы увидеть двойной подиум от сборной России, где Спицов и Большунов закрыли свои гештальты.

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