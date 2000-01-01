Несказанно счастлив и очень богат. Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов

Как живёт Олимпийский чемпион Александр Большунов
Александр Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2022 в скиатлоне. Рассказываем, как живёт российский лыжник.
Большунов родился 31 декабря 1996 года в Брянской области, в деревне Подывотье Севского района. Отец будущего чемпиона ОИ, Александр Иванович Большунов, с детства учил сына добиваться поставленных задач, но исключительно корректными способами.
В 50 метрах от дома Александра располагался лес, где у него был свой круг для тренировок длиной 10-15 км. Лыжню он рассекал на старых лыжах «Малышок».
Кроме того, Большунов ходил в лес вместе с родителями собирать грибы, землянику и чернику. Он и сейчас это делает. Александр очень любит проводить свободное время в Подывотье. Там он может расслабиться — гулять в лесу, ходить на рыбалку или играть на гармошке.
Отец Александра стал его первым тренером. Занятия не прекращались даже летом. Значительную часть тёплого сезона Большунов занимался на роликовых лыжах.
Впервые Александр выступил на Кубке мира в сезоне-2016/2017, заняв сотое место. Дальше начался его стремительный спортивный взлёт.
Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, 4-кратный призёр ОИ 2018 года, 7-кратный призёр ЧМ 2019 и 2021 годов, 2-кратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21), двукратный победитель Тур де Ски (2019/2020 и 2021), золото Игр-2022 — главные, но далеко не все их многочисленных достижений Большунова.
Большунов женат на Анне Жеребьятьевой, российской лыжнице, чемпионке России и призёрке Кубка мира. Александр познакомился с Анной на сборах во время обследования. Они встречались 6 лет, а в апреле 2021 года состоялась свадьба.
Жеребятьева завершила спортивную карьеру, поэтому может много времени проводить с мужем, в том числе на спортивных соревнованиях. Жена привносит в жизнь Большунова душевное спокойствие. На личном фронте он несказанно счастлив.
Иностранные сайты, которые специализируются на доходах спортсменов, оценивают состояние Большунова в $ 1-5 млн.
Александр очень богат как для представителя зимнего вида спорта. Например, на одном только Кубке мира сезона-2020/2021 он заработал $ 226 тыс. — почти в три раза больше принципиального соперника Йоханнеса Клебо ($ 78 тыс.).
Несказанно счастлив и очень богат. Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов
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