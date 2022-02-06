«Чтобы знал, где твоё место». Большунов во время гонки оставил послание отстающему Клебо?

Абсолютным триумфом российского лыжного спорта завершилась первая гонка олимпийской программы у мужчин. Лидер нашей команды Александр Большунов в роскошном стиле завоевал золотую медаль, не оставив никому из соперников никаких шансов в скиатлоне. Для российской команды эта золотая медаль стала первой на зимней Олимпиаде в Пекине. Ближайший преследователь Александра проиграл ему больше минуты – 1 минуту 11 секунд – и им стал ещё один российский спортсмен Денис Спицов.

Бронзовым призёром стал финн Ийво Нисканен, ушедший в отрыв с Большуновым ещё на классической части дистанции. На Олимпийских играх — 2018 Большунов завоевал три серебра и бронзу, а через четыре года в Пекине в первой же гонке впервые стал олимпийским чемпионом.

На финишном километре Большунов принимал поздравления и финишировал с флагом в руках. 25-летний лыжник принёс России первое олимпийское золото в лыжных гонках с 2014 года. Восемь лет назад на Играх в Сочи Александр Легков первенствовал в марафоне.

А где же оказался лидер Кубка мира нынешнего сезона и победитель «Тур де Ски» — 2022 норвежский лыжник Йоханнес Клебо? Для 25-летнего уроженца Осло стартовая гонка нынешней Олимпиады оказалась одним большим кошмаром. Уже спустя несколько километров после начала классической части скиатлона Йоханнес начал испытывать большие проблемы на пекинской трассе. С каждым километром отставание Клебо от дуэта Большунова и Нисканена возрастало и возрастало. В результате к смене лыж с классических на коньковые норвежец проигрывал своему принципиальному сопернику 1 минуту и 36 секунд.

А на пит-стопе Клебо ожидал ещё один психологический удар. Когда норвежский лыжник подъехал к своему боксу, то первым делом он увидел палки, оставленные Большуновым перед его позицией. На этот момент обратил внимание комментатор Первого канала, который углядел в действиях Большунова намеренное психологическое воздействие на оппонента.

«Этот момент не слишком хорошо попал в трансляцию, но я обратил на это внимание. Когда Саша подходил к своему боксу на пит-стопе, он бросил палки поперёк движения Клебо, перед первым боксом. Когда Клебо увидел, что там палки лежат, он в сердцах их отшвырнул. Понятно, что это не специально.

Это психологическое воздействие — чтобы ты знал, парень, где твоё место, а где моё, чтобы ты помнил обо мне и знал, что я впереди, а ты догоняешь. Это мои палки, смотри их не перепутай. Конечно, он их отбросил в первую очередь для того, чтобы не перепутать и не захватить их на коньковую часть», — сказал комментатор.

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Примечательно, что действия Александра не остались незамеченными и иностранными журналистами. «Большунов оставил свои палки на траектории движения соперника. Это разрешено правилами? Знаю, что в триатлоне это запрещено, но не уверен насчёт лыжных гонок», — написал в «Твиттере» Алекс Крумер.

Однако если внимательным образом пересмотреть процедуру смены лыж в исполнении Александра, то будет очень сложно разглядеть в его действиях какую-либо намеренную провокацию. Смена лыж в скиатлоне является очень важным элементом, на котором необходимо не потерять драгоценное время, поэтому лыжники стараются действовать максимально быстро. К тому же одна из главных ошибок, которые только можно допустить, — это перепутать классические и коньковые палки.

Нередко бывает так, что в запаре спортсмен хватает разные палки, что является нарушением правил. Поэтому, когда Александр приехал в свой бокс, он сразу же и откинул от себя классические палки, чтобы не допустить нелепую ошибку. Так получилось, что его палки отлетели в сторону бокса Клебо. И в данной ситуации точно не стоит искать в его поведении какой-то злой умысел. Да и Йоханнес ничего не откидывал из своего бокса – когда он увидел чужие палки – он чуть затормозил и просто их переехал. Потеряв на этом буквально около секунды, которая точно не стала роковой для него. К тому моменту его гонка уже давно была завершена.

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Ещё один любопытный эпизод с участием Александра произошёл уже на церемонии награждения. Он прыгнул на верхнюю ступень, и в этот момент от неё отвалилась декоративная накладка с изображением олимпийских колец. Александр попытался её поднять, но не сумел. Что касается самого Клебо, то на второй половине дистанции он уже прогуливался абсолютно туристическим темпом, прекрасно понимая, что сегодня ловить ему нечего.

Норвежец пропускал мимо себя одного соперника за другим, успевая обмениваться с ними парочкой фраз. В итоге он занял 40-е место в финишном протоколе, проиграв Большунову свыше девяти минут. Ждём продолжения их дуэли уже на следующих дистанциях.