«Мы русские — с нами Марк». В России восхищены невероятным характером фигуриста Кондратюка

Марк зажёг на Олимпиаде и привёл в восторг болельщиков по всему миру. Под впечатлением от нашего парня даже Бен Стиллер.

Марк Кондратюк героически выступил с произвольной программой в командном турнире на Олимпиаде! Фигурист уступил только крайне сильному японцу и занял второе место, принеся России драгоценные девять баллов. Благодаря Марку наша сборная ещё больше увеличила отрыв от США в турнирной таблице и уверенно идёт к олимпийскому золоту.

Кондратюк — наша новая суперзвезда в мужском одиночном катании. Болельщики и эксперты в восторге от этого парня!

«Марк не дрогнул, и он большой молодец!»

На командных соревнованиях Марку выпало катать обе программы, и он справился с ними на 100%. Фигурист стал третьим в короткой и вторым в произвольной, заработав в общей сумме для команды 17 баллов. И это в компании настоящих титанов: Нэйтана Чена, Сёмы Уно, Винсента Чжоу и Юмы Кагиямы! Но юноша не позволил волнению взять над собой верх: чисто исполнил все прыжки и полностью оправдал все возложенные на него надежды. Да что там оправдал — превзошёл самые смелые ожидания!

В произвольной программе едва ли кто-то верил, что 18-летний дебютант Олимпийских игр окажется на втором месте. Но Марк выдал божественный прокат под музыку из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» с тремя четвертыми. Было заметно, что он нервничал перед выходом на лёд, да и во время самой программы не мог избавиться от напряжения, пока не сделал все прыжки. Однако он выстоял и получил 181,65 балла. Парень не дрогнул в решающий момент и вместе с Камилой Валиевой фактически обрёк нашу страну на командное олимпийское золото.

«Если бы Марк дрогнул, то мы не смогли бы получить большой отрыв, как это было четыре года назад. Марк не дрогнул, и он большой молодец! Сегодня выступил очень достойно и показал свой максимально лучший прокат. По большому счёту Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали», — сказал Илья Авербух.

«Марк Кондратюк — молодец! Здорово, что мальчик, который первый раз поехал на Олимпийские игры, не дрогнул. Желаю ему так же кататься в индивидуальной гонке за медали. Давно у нас не было такого лидера. А если есть один, то остальные будут подтягиваться», — поделилась Мария Бутырская.

Респект от Бена Стиллера

Дебют Марка Кондратюка на Олимпийских играх восхитил и российскую, и зарубежную публику. Причём среди почитателей Марка оказался популярный американский актёр Бен Стиллер, который выразил российскому фигуристу своё уважение.



«Респект российскому фигуристу, который зажёг с программой «Иисус Христос — суперзвезда», — написал Стиллер у себя в «твиттере».



Другие пользователи к нему присоединились:



— Да, он зажёг! Никогда не думал, что эта музыка подходит для катания, но это было замечательно.



— Он был великолепен. Необычный выбор музыки, но мне понравилось!

Не забыл отметить великолепный прокат Марка и известный иностранный ресурс, посвящённый фигурному катанию, Golden Skate. Такое стабильное катание Кондратюка однозначно заслуживает восхищения.

«Браво, Марк Кондратюк. Чемпион России и Европы завёз снова. Практически чистое исполнение с тремя квадами под музыку «Иисус Христос — суперзвезда»!» — гласит пост Golden Skate в «Твиттере».

«Слабое звено в команде» — говорили они…»

Для многих болельщиков Марк Кондратюк стал открытием этого сезона, а после Олимпийских игр в Пекине число его поклонников должно заметно подрасти. Хотя уже сейчас российский фигурист определённо покорил сердца многих людей.



— Марк Кондратюк для меня невероятное открытие, он потрясающий!



— «Слабое звено в команде» — говорили они…



— Ага, как же!!! Марк просто прекрасен, я так им горжусь!



— Теперь Марк такой же краш, как и Черышев во время ЧМ по футболу, красава.



— Мы русские — с нами Марк!



— Марк, ты официально мой бог!



— Вот он… а ведь год назад на Кубке Первого канала он достался команде Медведевой по остаточному принципу,

потому что его никто не хотел брать…



— Маркуша, ты сделал огромный шаг в сторону олимпийского золота, взяв всю нашу команду за ручку. Большое человеческое спасибо.



— Ну что, сердечко выскочило миллион раз? Просто шикарен.



— Марк самая лучшая булочка нашей сборной.

«Марк доказал, что ему можно доверять»

После потрясающего проката Марка в произвольной программе практически не остаётся сомнений, что команда наших фигуристов завоюет золото. В спортивных и танцевальных парах, а тем более девочках, эксперты нисколько не сомневаются.

«Кондратюк сделал больше, чем от него ожидали. Но ему в этом очень помог Винсент Чжоу, который не докрутил несколько четверных. Так что поздравляю Марка! Вот это настоящий героический поступок. Поздравляем Кондратюка и его тренера Светлану Соколовскую.

Завтра будут пары, танцы и девушки, и командный турнир завершится. Практически на сто процентов можно говорить, что мы получим золотую медаль. Мы же понимаем, что фигуристы должны откататься как следует», — сказала Наталья Бестемьянова.

«Последнее время наши мужчины приучили нас, что следить и смотреть за ними — это достаточно нервное мероприятие. Однако Марк Кондратюк изменил эту ситуацию и уверил нас в обратном. Марк — действующий чемпион России и Европы. Он чистейшим образом исполнил короткую программу, с одной небольшой помаркой — произвольную. Марк доказал, что ему можно доверять», — заявил Алексей Ягудин.

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