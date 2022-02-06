«Когда слышу это, меня выворачивает». Большунова разозлили мерзким вопросом о допинге

Лучше всех в сборной России зимнюю Олимпиаду пока начали лыжники: вчера Наталья Непряева стала второй, а сегодня Александр Большунов и Денис Спицов записали в актив золото и серебро соответственно. Мужской скиатлон получился триумфальным: несмотря на опасное падение, Большунов легко обошёл всех конкурентов, включая прославленного Йоханнеса Клебо. Спицов тоже выступил фантастически, хотя и ему не удалось обойтись без падения с трассы.

Казалось бы, после такой победы в отношении россиян могут быть только хвалебные отзывы. Но нет, американский журналист и здесь умудрился задать мерзкий вопрос о допинге, чем вывел чемпиона из себя.

Но сразу после гонки чемпион подчеркнул, что обидное падение даже пошло ему на пользу: «Сегодня всё складывалось идеально. Падение было, но, наверное, нужно было, чтоб оно случилось. После этого падения успокоился и нашёл свою гонку. Я рад, что всё сложилось в нужный момент и в нужный час», — сказал Большунов в эфире Первого канала.



Следом триумфатор признался, что у него были слёзы на глазах: «Последний круг бежал, и наворачивались слёзы, потому что понимал, что вот оно, олимпийское золото. В нужный день, в нужный час, в нужную секунду я беру и выигрываю. И то, что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Олимпийским играм, это было не просто так. Ради этого стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть. Верить в себя я начал ещё после «Тур де Ски», потому что ниже уже опускаться было некуда», — сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

Большунову пришлось ответить и на некрасивый вопрос американского журналиста о допинге, который прозвучал так: «Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая бэкграунд российской команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили?».

На провокационный вопрос Александр дал жёсткий ответ: «Когда я слышу слова о подозрении в допинге, меня выворачивает. Здесь находятся чистые спортсмены, которые постоянно сдают допинг-тесты, заполняют АДАМС и указывают абсолютно всё за свою жизнь. Такие вопросы в нашу сторону задавать некрасиво и неправильно. За победой стоят годы тренировок. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, приезжайте и смотрите», — приводит слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Также Александр подчеркнул, что подготовительная работа далась ему очень и очень непросто: « 3-4 дня назад я тренировался здесь, на трассе, и моя скорость была ниже тренировочной. Я реально плакал. Я понимал, что организм не вывозит. Я не стал доделывать работу и уехал домой, но, видимо, это всё было нужно, чтобы сегодня было идеальное состояние».



Чуть позже Большунов взял в руки телефон и подвёл эмоциональный итог завоёванного золота: «Ради такого стоит пройти такой путь! Я — Олимпийский Чемпион», — написал лыжник в «Инстаграме».

Естественно, журналисты не проходили мимо и Дениса Спицова, завоевавшего свою четвёртую олимпийскую медаль: «Трудно сейчас выразить свои эмоции, потому что пока всё как сон, несмотря на то что это вторая Олимпиада и не первая олимпийская медаль. Но пока всё как в тумане, потому что мы долго к этому шли и готовились, я очень рад», — рассказал Спицов в эфире Первого канала.



Денис подчеркнул, что для него ОИ — особый праздник, где он показывает наилучшие успехи: «Мои пиковые результаты приходятся на Олимпийские игры. Это здорово, потому что Олимпиада – венец карьеры для любого спортсмена. Я рад, что для меня Олимпиада — это праздник, а не мучение. Не секрет, что некоторые спортсмены перегорают и не могут на главном старте показать то, на что готовы», — резюмировал Спицов в беседе с Андреем Шитихиным.

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