«Печально на это смотреть. Позорище!» Реакция украинцев на прокат Валиевой вызвала злость

Говорят, политика должна быть вне спорта. Тем не менее это не остановило сборную Украины по фигурному катанию от откровенно неуважительного поступка на Олимпиаде в Пекине. Делегация из соседнего государства решила проигнорировать восхитительный прокат Камилы Валиевой в командном турнире и не поприветствовала спортсменку после выдающегося выступления.

Не самый красивый поступок соперников вызвал гнев россиян.

«Единственное счастье Украины — сидеть рядом с нашей командой»

Для юной Камилы Валиевой Олимпийские игры в Пекине стали настоящей проверкой на прочность. 15-летней ученице Этери Тутберидзе предстояло сократить разрыв между сборными России и США. И с этой задачей фигуристка справилась блестяще: идеальный прокат с тройным акселем принёс ей победу, а стране — максимальное количество баллов. Камила вывела россиян в лидеры и заставила всех себе рукоплескать.

Стойкостью духа Валиевой остались впечатлены во всём мире. Даже наши главные конкуренты, американцы, стоя приветствовали спортсменку после выступления. И лишь делегация из Украины из-за политических разногласий решила проигнорировать восхитительный прокат Камилы. Фигуристы из соседней страны в это время прятали лица в телефонах. Это не могло остаться незамеченным и вызвало злость российских экспертов.

«Это невоспитанность. Спорт не вне политики? Я не знаю. Им главнокомандующий издал приказ, они его выполняют», — так прокомментировала поведение украинцев тренер Татьяна Тарасова.

Согласилась с ней и первая чемпионка мира из России Мария Бутырская.

«Это не совсем правильно. Я понимаю, что каждый переживает и болеет за свою страну. Но там ты приобретаешь столько знакомых, друзей. Если человек классно катается, то народ всегда поддерживал. Неважно, из какой страны был спортсмен. И американцы русских поддерживали. Нам просто надо быть выше этого и не обращать внимания. Тем более на Украину», — сказала она.

Резко отреагировал Алексей Ягудин, отметивший, что подобным провокациям не место в спорте:

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаём наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!»

Не осталась в стороне трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Чем меньше мы на это будем обращать внимания, тем чище будет сам спорт. Они делают гадости, которые не очень приветствуются олимпийским движением. Забудьте про них. Где мы, и где украинцы. Единственное их счастье — сидеть рядом с нашей командой. И то это получилось по жребию», — заключила она.

«Весь мир встал после проката Валиевой, а Украина — нет»

Возмущён реакцией украинцев и директор родной школы Валиевой «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Очередное уверенное выступление от Камилы Валиевой. Поведение сборной Украины? Да много уже про это сказано. Такие вещи никого не красят. Мы в политику не лезем. Нужно доказывать всё своим убедительным мастерством на льду, прокатами и результатами. Вот наш ответ Чемберлену», — отметил он в беседе с «Чемпионатом».

Были недовольные и за пределами мира фигурного катания. Политические деятели не раз отмечали, что установка Украины для своих спортсменов не разговаривать на русском языке противоречит понятию олимпийского движения. Теперь же представителям соседнего государства приходится поддерживать протест чиновников иными способами.

«Если говорить о поведении украинцев, то здесь просто продолжается зомбирование и запугивание чиновниками спортсменов. Последнее время происходит очень много неприятных вещей: запреты фотографироваться, говорить на русском, поведение украинцев на матче по мини-футболу… Теперь добрались до фигурного катания.

Весь мир встал после проката Валиевой, а Украина — нет. Как такое возможно? Это зомбирование и политическая агитация с запугиванием и шантажом спортсменов. Это неправильно и совсем не по-олимпийски», — поделился своим мнением председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

«А если бы Валиева упала, они бы встали и аплодировали?»

О проблемах, с которыми столкнулись украинские фигуристы, высказалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Это противостояние никому не нужно. Никто, кроме собственных болельщиков, не заметит, а в мире все посмотрят и скажут: «Слушайте, как-то странно это выглядит». Политики будут говорить: «Ну мы же пример всем подали». Почему же остальные все тогда встали? Россия же — страна-агрессор, мы вот так демонстрируем своим видом».

А если бы Валиева упала, они бы встали и аплодировали? Самое страшное, что речь идёт о спортсменах, а не о стране. Ребята стали заложниками того, что сейчас демонстрируют от имени страны», — сказала Журова.

Решил поддержать нашу спортсменку известный комментатор Дмитрий Губерниев:

«Впечатления сильнейшие! За страну кататься это особая стать. Одиночники сделали максимум. Все рукоплескали стоя Валиевой, кроме некоторых обиженных жизнью. Мы первые — это класс. Но не буду вешать медаль заранее. Надо без ошибок сделать виды, тогда мы победим. Но молодёжь феноменальная совершенно. Очень приятно, что они так рвут и катаются за Россию. Просто нереальные красавчики».

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