Американские фигуристы уничтожили интригу в командном турнире. Россия обречена на золото?

Американцы допустили глупый просчёт
Второй день командного турнира показал, настолько же в этом соревновании необходимо умение мыслить тактически. Американцы глупо просчитались, из-за чего упустили всё своё преимущество над Россией. Представителем в женском катании они выбрали Карен Чен — второй номер сборной. Дела у девушки в этом сезоне шли тяжело: она ни разу не выкатывала короткую программу без ошибок. Проблемы её по сезону были очевидны. Но в США всё-таки решили довериться Карен. Возможно, в знак благодарности за то, что она принесла стране три квоты на Олимпиаду в женском катании.
Но пожелав одарить медалью опытную фигуристку, американцы сами же обрекли себя на поражение. Чен провалилась в короткой программе, принеся в копилку своей сборной лишь шесть баллов. Доверься они новоиспечённой чемпионке США Мэрайе Белл, которая заслужила командник по спортивному принципу, глядишь, и дела бы шли лучше. Она была куда стабильнее по сезону и наверняка принесла бы больше баллов. Американцы имели все шансы завершить сегодняшние соревнования наравне с русскими, но совершили грубый просчёт, который стоил им борьбы за золото.
Винсент Чжоу, заменивший Нэйтана Чена в мужском катании, положения не улучшил: допустил множество недокрутов и уступил нашему Марку Кондратюку, окончательно поставив крест на шансах США на победу. Свой козырной вид американцы проиграли, а завтра их ждут соревнования, в которых они традиционно слабее. Отыграть три балла отставания от нашей команды им поможет разве что чудо.
Кажется, ни о каком противостоянии России и США больше и речи идти не может.
У России не остаётся конкурентов в парах
Финальный день командного турнира начнётся с соревнований пар. Китайская сборная бороться за бронзу, скорее всего, не сможет. Хозяева Олимпиады прошли в финал с пятого места, едва не уступив Грузии. Они отстают от Японии, занимающей третью позицию, на 10 баллов. Наверстать такой отрыв им помогут разве что фантастические обстоятельства, но мы в своём раскладе таковые не учитываем. Лишний раз рисковать здоровьем своих главных надежд в парном катании – Вэньцзин Суй и Хань Цуном – ради очень призрачного шанса побороться за бронзу, крайне абсурдно. Поэтому китайцы решили поберечь своих лидеров и сделали замену на Чен Пен и Яна Цзиня. Эта пара тоже достаточно сильная, но по мастерству и классу уступает Мишиной и Галлямову. Так что серьёзных конкурентов у наших ребят не будет.
Американская пара Книрим/Фрейзер бороться с россиянами и китайцами неспособна. Они фигуристы среднего уровня, со скромными техническими возможностями. К тому же они месяц назад перенесли ковид, что вполне могло сказаться на их форме. Их задача не столько навязать борьбу нашим фигуристам, сколько не проиграть японцам, которые уже в короткой программе дышали им в спину. Набрать больше восьми баллов Алексе и Брэндону будет крайне сложно. Россия же в это время должна уверенно завоёвывать 10 очков. Так что после соревнований пар разрыв должен увеличиться.
Синициной и Кацалапову необходимо реабилитироваться в танцах
А вот в танцах на льду американцы вполне способны пободаться с нашими. Синицина и Кацалапов накануне уже проиграли ритм-танец Хаббелл/Донохью. В произвольном в сборной США планируется замена на не менее сильный дуэт Чок/Бэйтс, так что глупых ошибок Вике с Никитой допускать нельзя. Реабилитироваться за неудачу для подопечных Александра Жулина теперь дело чести.
Проигрыш американцам второй раз подряд подорвёт репутацию Синициной и Кацалапова перед личным турниром и окончательно лишит их шансов на золото. Так что Вике с Никитой срочно нужна победа. Если так и произойдёт, они добавят в копилку России 10 баллов. При худшем же варианте они принесут только девять, а американцы отыграют одно очко. Опуститься ниже второго места Синицина и Кацалапов не должны. Так что после танцев на льду преимущество всё равно должно быть за нами.
Валиева красиво довершит победу России
К женскому турниру сборная России должна подойти с отрывом в три-семь баллов от США, а это уже, можно считать, гарантированная победа. Камиле Валиевой даже необязательно выступать в полную силу, чтобы довершить успех своей команды. Из сильных конкуренток у неё будет только японка Каори Сакамото, остальные нашей фигуристке и близко не ровня. От США вновь будет выступать Карен Чен, которая не осилила даже короткую. Так что на соревнованиях девушек можно будет выдохнуть и спокойно наслаждаться процессом.
Увы, но своими сегодняшними выступлениями американцы окончательно избавили нас от интриги в командном турнире. Оставить Россию без золота теперь могут только фантастические обстоятельства, но никак не конкуренты. Как бы не хотелось американцам, но о противостоянии России и США теперь не может идти и речи.
- 6 февраля 2022
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