Вид спорта: сноубординг
Чемпионка России в слоуп-стайле (2014-2016, 2018) и биг-эйре (2015). Неоднократно призёр чемпионатов России.
Косова начала заниматься сноубордингом в Москве
Факт: дождалась
Екатерина выступит на Олимпиаде в Пекине, потому что одна из спортсменок получила травму, а Косова была первой в квоте.
Екатерина Косова, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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