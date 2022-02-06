В сборной России появились счастливые лыжи. Спицов и Непряева добыли на них по медали

Первая мужская лыжная гонка на Олимпийских играх в Пекине завершилась безоговорочной победой российских спортсменов. Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, опередив ближайшего преследователя более чем на минуту. Им оказался ещё один россиянин — Денис Спицов занял второе место и принял поздравления от партнёра по команде сразу после пересечения финишной черты.

Как известно, первую половину дистанции в 30 км лыжники в скиатлоне бегут классическим стилем, вторую — коньковым. В середине гонки спортсмены меняют лыжи и палки на специальном пит-стопе. Спицов достаточно неплохо проявил себя в классике, а после серебряного забега рассказал, за счёт чего добился успеха в первой части гонки.

«В этой гонке сделал всё, что мог. Я был сильно удивлён своей классикой, у меня лыжи работали здорово. Между прочим, это лыжи Наташки Непряевой, на которых она выступила накануне в скиатлоне. Они работали здорово. Я лидировал и не понимал, почему меня отпускают. Я пропускал вперёд других и не понимал, почему они не едут», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Лыжи Натальи Непряевой действительно оказались счастливыми для Спицова. Накануне россиянка завоевала серебро в скиатлоне, уступив только титулованной норвежке Терезе Йохауг. Денис повторил результат Натальи, хотя на последних километрах дистанции за спортсмена было тревожно. На одном из отрезков Спицов упал во время спуска, но благополучно доехал до финиша. Преимущество россиянина перед финном Нисканеном было таким огромным, что даже этот инцидент не повлиял на результат Дениса. Возможно, теперь ему нужно как-то проставиться перед Непряевой, ведь она в какой-то степени внесла вклад в успех спортсмена. Можно сказать, что она помогла Денису оказаться на олимпийском подиуме.

Спицов завоевал уже четвёртую медаль на Олимпийских играх. Четыре года назад спортсмен получил два серебра (эстафета, командный спринт) и одну бронзу (разделка на 15 км). Таким образом, сегодняшнее второе место — лучший результат Дениса в личных гонках на ОИ. Хочется, чтобы талантливый лыжник уже наконец-то пополнил свою копилку золотом.

Ну а в сборной России теперь появились счастливые лыжи. Кто бежит на них в гонке, тот и становится вторым. Интересно, кто получит их в следующей гонке? И принесут ли они медаль вновь?

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