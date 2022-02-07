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Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: женская индивидуальная гонка, онлайн-трансляция 7 февраля 2022

Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. У нас есть шансы в индивидуальной гонке. LIVE
Павел Панышев
Кристина Резцова, сборная России по биатлону
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Получится ли у Резцовой и Нигматуллиной завоевать ещё одну олимпийскую медаль?

Сегодня, 7 января, на зимних Олимпийских играх — 2022 пройдёт женская индивидуальная гонка по биатлону. Биатлонисты уже успели пополнить одной медалью копилку сборной России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в смешанной эстафете. Сегодняшнюю гонку побегут обе спортсменки, уже стоявшие на пьедестале, а также Светлана Миронова и экстренно прилетевшая в Пекин Евгения Буртасова (Павлова). Смотрите за самыми яркими моментами гонки в онлайн-трансляции «‎Чемпионата». Старт ‎индивидуалки в 12:00 по московскому времени.

Полное расписание зимней Олимпиады - 2022
Медальный зачёт зимней Олимпиады - 2022
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Новости. Олимпиада 2022
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