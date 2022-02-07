Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. У нас есть шансы в индивидуальной гонке. LIVE
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Получится ли у Резцовой и Нигматуллиной завоевать ещё одну олимпийскую медаль?
Сегодня, 7 января, на зимних Олимпийских играх — 2022 пройдёт женская индивидуальная гонка по биатлону. Биатлонисты уже успели пополнить одной медалью копилку сборной России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в смешанной эстафете. Сегодняшнюю гонку побегут обе спортсменки, уже стоявшие на пьедестале, а также Светлана Миронова и экстренно прилетевшая в Пекин Евгения Буртасова (Павлова). Смотрите за самыми яркими моментами гонки в онлайн-трансляции «Чемпионата». Старт индивидуалки в 12:00 по московскому времени.
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