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Александр Большунов и Денис Спицов финишировали вместе, как это было

«Тренер назвал нас клоунами». Большунов и Спицов однажды уже устроили шоу на финише
Полина Куимова
Александр Большунов и Денис Спицов
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Российские лыжники пять лет назад необычным образом поделили золото и серебро на финише юниорского чемпионата мира в США.

Имя Александра Большунова впервые громко прозвучало на весь мир в 2017-м – на чемпионате мира среди юниоров (до 23 лет) в США он взял золото в коньковой «разделке», серебро в спринте классическим стилем, а потом мощно финишировал в скиатлоне с Денисом Спицовым и Александром Червоткиным.

Парни оторвались от преследователей после классики, а на коньковом отрезке увеличили своё преимущество до 40 секунд. Когда до финиша оставалось совсем немного, россияне внезапно сбросили скорость и начали о чём-то переговариваться. О чём именно, стало понятно на финишной прямой: Большунов протянул палку Спицову, а тот свою – следовавшему за ним Червоткину, чтобы сравняться и финишировать одновременно, обманув фотофиниш. Для этого пришлось подгонять ботинки, на что ушло какое-то время – из-за этого француз Жюль Лапьер быстро сокращал отставание.

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Большунов ехал посередине, поэтому положил руки на плечи Спицова и Червоткина. Уже на линии он случайно чуть-чуть проскользнул вперёд, но организаторы всё равно долго не могли принять решение, как распределять места. Сначала первым поставили Червоткина, но потом, тщательно изучив кадры с фотофиниша, что золото всё же выиграл Большунов, серебро – Спицов, а Червоткин – бронзу.

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Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Оценили поступок россиян не все. Норвежец Хольт после финиша сказал, что это был странный способ финишировать: «Такого мы еще никогда не видели на чемпионате мира. Непонятно, о чём они думали. В гонке должен быть победитель. Другое дело, если бы они одновременно пересекли линию во время спурта».

Отец Большунова, Александр Иванович, расценил этот поступок как политический: «У ребят между собой борьба, но в ситуации, когда Россию со всех сторон обжимают, они взялись за руки».

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А вот тренеру сборной России Юрий Бородавко такая выходка не понравилась: ждал от ребят борьбы, а не шоу. «В итоге он назвал нас клоунами. Сказал, что мы ничего еще не добились, а так себя ведем», – рассказывал Большунов СЭ. Саша признался, что они хотели повторить на Олимпиаде в Пхёнчхане то же самое, но не получилось – на старт скиатлона тогда из тройки вышел только Спицов.

«Но больше так всё же не будем – будем бороться между собой, – продолжил он. –Потому что такой финиш, как мы сделали в Америке, может расцениваться как неспортивное поведение и наказываться дисквалификацией. Тогда все разрешилось хорошо, и нас расставили на места по фотофинишу».

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Финишировать вместе у Большунова и Спицова всё же получилось – пусть и не так, как тогда в США. Только теперь уже не на юниорском чемпионате мира, а на Олимпийских играх.

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