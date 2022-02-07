«Красота этого мира». В Голливуде восхищаются российскими фигуристами

Благодаря успехам на Олимпиаде на Валиеву и Кондратюка обратили внимание знаменитые актёры. И те впечатлены талантом наших фигуристов.

Невероятный успех российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде произвёл впечатление на зрителей по всему миру. Соцсети разрываются от комплементарных слов в адрес наших спортсменов. Но, помимо обычных людей, своё почтение российским звёздочкам выказывают и голливудские знаменитости. Выдающиеся актёры не скрывают своего восхищения и открыто выделяют талант Кондратюка и Валиевой.

Как же приятно, что о наших фигуристах говорят даже в Голливуде!

Респект от Бена Стиллера и турецкой звезды

Марк Кондартюк наверняка станет одним из героев Олимпиады. И даже неважно, как он проявит себя в личном турнире. Фигурист настолько самоотверженно боролся за свою команду, что уже завоевал сердца миллионов зрителей. Среди тех, кто остался под впечатлением от выступления Кондратюка, оказался и голливудский актёр Бен Стиллер.

«Моё уважение русскому фигуристу, который зажёг в программе «Иисус Христос — суперзвезда», — написал артист в своём «твиттере».

Пожелала удачи Марку и знаменитая турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря сериалу «Великолепный век».

«Конечно, я слежу и за Олимпиадой в Пекине, и за фигурным катанием в частности, насколько могу. Не знала, что российский одиночник катается под саундтрек из сериала «Великолепный век» – спасибо, что рассказали мне об этом! Думаю, это просто здорово и очень мило! Рада, что он уже достойно выступил и принёс вам ещё одну причину гордиться вашей великой страной! У него впереди личные соревнования? От всей души желаю Марку Кондратюку удачи! Пусть всё получится!» — сказала Мерьем в интервью Sobesednik.ru.

«Спасибо тебе, Камила, за душераздирающую красоту для этого мира»

Внимание Голливуда привлекла и непревзойдённая Камила Валиева. Талант нашей потрясающей фигуристки отметил знаменитый актёр Алек Болдуин.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет.

Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в своём «инстаграме».

Приятно, что о наших потрясающих фигуристах говорят даже в Голливуде. Хочется верить, что на этой Олимпиаде они дадут ещё не один повод отметить их невероятный талант.