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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине: рекорды российских фигуристок: Валиева, Липницкая, Загитова

У Валиевой уже пять рекордов на Олимпиаде. Кто ещё из россиянок отличался на Играх?
Полина Куимова
Рекорды российских фигуристок
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Первые три тройных и самая юная победа. Рассказываем о всех олимпийских рекордах наших фигуристок.

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, установив пять рекордов. Девушка стала первой женщиной-одиночницей:

  • исполнившей прыжок в четыре оборота;
  • сделавшей каскад с четверным прыжком;
  • прыгнувшей два четверных прыжка в одной программе (попробовала и третий, но упала с него);
  • сделавшей в одной программе четверной прыжок и тройной аксель;
  • получившей за короткую программу 90,18 балла, что стало олимпийским рекордом.
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Это невероятное достижение: баллы, которые получает Валиева за свои программы, сопоставимы с мужскими. Девушка побивает рекорд за рекордом, устанавливая для соперниц недостижимые планки. Её результат в 272,71 балла на Гран-при России в ноябре прошлого года является текущим мировым рекордом: в произвольной программе она превзошла собственное достижение, получив от судей 185,29, а в короткой – побила рекорд Алёны Косторной (85,45) с 87,42. На чемпионате Европы в Таллине Валиева снова оказалась лучшей, вновь превзойдя саму себя: девушка получила за короткую программу 90,45.

В одиночном соревновании с рекордами Валиевой попробует побороться Александра Трусова, которая известна своими прыжками: на контрольных прокатах в сентябре она уже прыгала пять четверных.

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Первые три тройных

Елена Водорезова стала первой женщиной-одиночницей, которая прыгнула в короткой программе каскад двойной флип+тройной тулуп – тогда тройные не исполняли даже мужчины. В произвольной программе на чемпионате Европы она снова поразила судей – первой среди женщин выполнила три тройных прыжка.

То же самое повторилось и на Олимпиаде, что стало рекордом игр. В 1976 году это было ошеломляюще: судьи настолько восхитились 12-летней девочкой, что поставили юной дебютантке редкие 5,9 за технику. Но, несмотря на это, Водорезова заняла только 12-е место – подвели оценки, которые она получила в фигурах на льду (до 1990-го одиночники чертили коньками узоры, чёткость и чистоту линий которых оценивали судьи).

Водорезова стала новатором женского фигурного катания – прям как Трусова с четверными.

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Самая юная

Ещё один рекорд в истории Олимпиад, которые установили наши девочки, – возрастной. Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в истории зимних Игр: до неё самой молодой была только Тара Липински, которая выиграла ОИ в Нагано в 1998 году в возрасте 15 лет 261 дня (Юле было 15 лет 255 дней).

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Два рекорда на олимпийском льду

В короткой программе на Олимпиаде-2018 мировой рекорд сначала установила Евгения Медведева, набрав 81,61 балла, а через пять минут Алина Загитова установила новый – 82,92 балла.

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Этот результат и стал тем олимпийским рекордом, которым уже побила Валиева.

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