Как понять, хорошо ли прыгнул спортсмен, и сколько стоят лыжи для прыжков с трамплина.

Почему так важны комбинезоны? Разбираемся в прыжках с трамплина. Гид по олимпийским видам

В сегодняшних соревнованиях по прыжкам с трамплина сразу четыре сборные были дисквалифицированы за нарушение правил экипировки. В итоге Россия взяла серебро. Лучшей стала Словения, а бронза досталась команде Канады. Однако именно ситуация с костюмами будет самой обсуждаемой после этих стартов.

«Понятные Игры: гид по зимним видам спорта». В серии материалов мы расскажем о том, почему нужно следить за нехайповыми видами и как разобраться в популярных.



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Основное коротко

Прыжки с трамплина — лыжный вид спорта, один из старейших в программе Олимпийских игр (с 1924 года). Спортсмен разгоняется и прыгает на лыжах со специального трамплина, судьи оценивают длину и технику прыжка, также с 2010 года учитываются сила и направление ветра в момент соревнований.

На Олимпийских играх до 2022 года прыжки с трамплина представлены в четырёх дисциплинах:

прыжки с большого трамплина К-125 (125 метров) среди мужчин (индивидуальные мужские и командные первенства);

прыжки с обычного трамплина К-95 (индивидуальные женские и мужские).

В программу ОИ в Пекине были добавлены смешанные командные соревнования. Итого 5 комплектов наград.

Каждый спортсмен выполняет два прыжка, у кого наибольшая сумма баллов, тот становится победителем. В командных соревнованиях сборная состоит из 4 человек, здесь также считается сумма набранных баллов всех атлетов после двух попыток.

Прыжки с трамплина среди женщин были включены в программу ОИ лишь в 2014 году, и спортсменки боролись за это право. В 2009 году атлетки из Канады, США, Норвегии и других стран обращались в суд из-за дискриминации по половому признаку. Тогда судья не нашёл нарушений, однако на следующих зимних Олимпийских играх появилось женское первенство в прыжках с трамплина на лыжах.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Что главное в прыжках с трамплина

Ключевое — длина и техника прыжка. Приземлившись на критической точке (то есть пройдя всё расстояние трамплина, например, 125 или 95 метров), спортсмен получает 60 баллов. Если он пролетел дальше, то начисляются дополнительные баллы, если ближе — отнимаются. В среднем 1,8 балла за метр.

В технике учитываются разгон, сам прыжок и приземление. В момент приземления спортсмену важно выполнить «разножку» (она же «телемарк»), то есть принять положение, когда одна нога выставлена вперёд, а вторая назад, лыжи расположены близко друг к другу. Если приземлиться иначе, можно потерять баллы.

«Сам прыжок длится секунды 3-4 на трамплине К-90, а с К-120 — примерно 6-7 секунд. Спортсмен максимально сконцентрирован: ему важно принять правильное аэродинамическое положение, поймать чувство воздуха и управлять телом, влияя на дальность прыжка, — объясняет Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. — Как правило, мыслей в этот момент никаких нет, только концентрация на правильном выполнении элементов на огромной скорости. Единственное, что может повлиять на спортсмена, — ветер и другие погодные условия. Это может помешать, но судьи сейчас внимательно следят за тем, чтобы ветер не был сильнее допустимых границ».

Фото: Lars Baron/Getty Images

Наши в Пекине

Дмитрий советует следить за лидерами сборной России: это Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Евгений Климов и Данил Садреев.

Больше всего медалей в прыжках с трамплина на ОИ у команд Норвегии, Германии и Финляндии.

Рекорды

Рекорд дальности прыжка в этом виде спорта — 253 метра. Но он осуществлён с гигантского трамплина, их всего 5 в мире. Автор рекорда — австриец Штефан Крафт.

«Это не про олимпийские объекты, — говорит Дмитрий, — с трамплина К-120 максимальная дальность прыжка не более 140 метров».

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Оборудование и что вообще за дела с комбинезонами

Лыжи для прыжков с трамплина делаются индивидуально, одна пара стоит около € 1 тыс. Они длиннее обычных беговых и горных лыж. Их длина — 250-260 сантиметров. На соревнованиях у каждого спортсмена с собой 2-3 пары, которые меняются в зависимости от погодных условий.

А вот супержёсткие требования предъявляются комбинезонам спортсменов — они должны плотно прилегать к телу и могут превышать фактические размеры тела не более чем на 1 сантиметр. На всех соревнованиях действуют контроллеры экипировки: если что-то не так — моментальная дисквалификация. Важно: для попутного и встречного ветра нужны разные комбинезоны.

Именно проблемы с костюмами оказались ключевыми в сегодняшних стартах. Сразу четыре команды получили дисквалифицию за нарушение правил экипировки. Среди них — фавориты соревнований норвежцы и немцы.

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Что самое интересное

Дмитрий считает, что у прыжков с трамплина много болельщиков по всему миру благодаря следующим факторам: зрелищность самого полёта, красивое техническое исполнение, а также есть непредсказуемость с точки зрения олимпийского соревнования.

«В этом виде спорте огромная конкуренция и сильный фактор везения. Атлеты из первой десятки могут претендовать на тройку призёров, это своеобразная лотерея, которая кого-то приводит к победам, а кого-то — к поражениям».