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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: спринт (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 8 февраля 2022

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Удастся ли Большунову взять второе олимпийское золото? LIVE
Ангелина Николаева
Большунов и Клебо. Олимпиада-2022
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Клебо постарается взять реванш в спринте!
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Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин.

Большунов будет биться за второе олимпийское золото, а Йоханнес Клебо постарается взять реванш после неудачи в скиатлоне. И шансы на победу норвежца очень велики, потому что спринт — его коронная дистанция! Также в розыгрыш медалей вмешается и Сергей Устюгов, для которого олимпийская медаль в Пекине может стать первой в карьере.

Квалификация в спринте начнётся в 11:00. Забеги на выбывание — в 13:30.

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