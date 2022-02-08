Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Удастся ли Большунову взять второе олимпийское золото? LIVE

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин.

Большунов будет биться за второе олимпийское золото, а Йоханнес Клебо постарается взять реванш после неудачи в скиатлоне. И шансы на победу норвежца очень велики, потому что спринт — его коронная дистанция! Также в розыгрыш медалей вмешается и Сергей Устюгов, для которого олимпийская медаль в Пекине может стать первой в карьере.

Квалификация в спринте начнётся в 11:00. Забеги на выбывание — в 13:30.