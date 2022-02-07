«Наша медаль — главная сенсация Олимпиады». Бурные эмоции российских летающих лыжников

Третий день на Олимпийских играх в Пекине принёс России неожиданную медаль в прыжках на лыжах с трамплина. Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов стали серебряными призёрами Олимпиады в командном миксте. Конечно, не обошлось и без «помощи» соперников, которых наказали из-за проблем с комбинезонами. Как бы там ни было, успех наших спортсменов можно назвать историческим, ведь до сегодняшнего дня летающие лыжники из России никогда не брали медали на Играх.



Естественно, после завершения соревнований у спортсменов были очень бурные эмоции.

«Эта медаль для меня – сенсация. Я в шоке»

«Безумная радость. Она появилась, когда Женя приземлился. До этого не было эмоций. Они приходили в голову, я пытался их контролировать, и только когда Женя приземлился, понял, что мы это сделали. После первого прыжка, когда увидели всю эту ситуацию с костюмами, мы начали перепроверять нашу экипировку. Как оказалось, в дальнейших наших замерах всё было хорошо, к нам особых претензий не было.

Мы и Ирма – будущее российского трамплина? Будущее России – офигенное. Есть ещё пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время. В феврале будет чемпионат мира по юниорам, там всё увидите. Конечно, эта медаль для меня — сенсация. Я в шоке. Я был готов, но не знал, что такое может быть», — сказал Данил Сардеев.

«Мы заслужили быть призёрами даже без всяких дисквалификаций»

«Осознаем немного попозже. Не скажу, что чехарда с комбинезонами как-то выбила. Быстро достали машинку, всё проверили. Мы шили комбинезоны прямо перед Олимпиадой. На Кубках мира мы в них не выступали. У меня было три комбинезона и один новый, который со мной будет до конца сезона.



Вечеринка? Какая вечеринка?! Мы спортсмены. Ковид, социальная дистанция. Мы будем долго всё это мусолить. Что касается праздника, то у меня есть пицца и личный кофе.



Олимпиада — это абсолютно другой старт. Когда меня спросили, чем отличаются ОИ от Кубка мира, я сказала, что в Чайковский мы приезжаем два раза в год, а в Пекин приехали первый раз за четыре года. Ты выходишь на старт с другими мыслями, прыгаешь по-другому.



Мы заслужили медаль. Даже если посмотреть на личные старты, мы реально заслужили. Даже без всяких дисквалификаций. Я друзьям говорила, что рассчитываю на третье место — это самый плохой расклад.

Не могу сказать, что по сезону хорошо выступала. Ну в двадцатку попадала, не более того. Но мы с тренером так ставили подготовку, чтобы к Олимпиаде подойти к максимальному уровню. Кто бы что ни говорил, в 30 лет очень тяжело находиться на высоком уровне весь сезон.



Следующая Олимпиада? Не торопите события, нужно сначала это переварить. Должно пройти какое-то время. Никогда такого не было», — высказалась Ирина Аввакумова.

«Наша медаль — главная сенсация Олимпиады для России»

«На Олимпиаду комбинезоны новые. С первого Кубка мира до турне у нас было в арсенале два комбинезона, а с турне до Олимпиады один. Мне кажется, мы ещё долго не ляжем спать. У нас есть желание, чтобы наша страна уделала все другие страны. Медаль посвящаю команде, всем нашим болельщикам, родным и близким. Это всё для нашей страны.



Мы перед Олимпиадой поменяли баланс лыж, крепление. У меня был достаточно тяжёлый сезон. Я старался и, несмотря на все трудности, отрабатывал прыжок на максимум. Перед Олимпиадой я делал прыжок, и мой инвентарь сработал не так, как должен. После этого мы изменили и сделали перестановку в креплении, и сразу всё пошло в гору.



Старался не обращать внимания на то, что происходит, на все эти дисквалификации. Боролись до конца, вся команда сделала лучшие прыжки. Ирина, несмотря на это всё, сделала один из лучших прыжков. Мы согласны с тем, что наша серебряная медаль — это пока главная сенсация Олимпиады для России. Но мы это заслужили. В подтверждение этому предыдущие дни», — подчеркнул Евгений Климов.

«Пусть злые языки говорят, что дисквалифицировали сильнейших»

«Такого достижения действительно не было никогда. Пусть злые языки сейчас говорят, что дисквалифицировали сильнейших. А какая разница? Надо жить по правилам и выполнять все требования, которые есть.



Поздравляю организаторов соревнования, которые приняли жёсткое решение дисквалифицировать команды за нарушение правил по экипировке. Те, кто честен, разыграли между собой олимпийские медали.



Наши ребята по достоинству получили медали. Поздравляю всю команду и спортсменов. Нас всегда упрекают, что мы нечестно завоёвываем медали. Вот теперь понятно, кто и как их зарабатывает», — сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв.