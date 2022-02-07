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Биатлон на Олимпиаде-2022: у выигравшей золото Херрман была дисквалификация за допинг – почему об этом не вспоминают?

Херрман взяла золото Олимпиады, но её допинговым прошлым не попрекают. Она же не из России
Ангелина Николаева
Почему Херрман не попрекают допинговым прошлым?
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На Александра Логинова давно бы спустили всех собак.

Олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке в биатлоне стала немка Денизе Херрман. Спортсменка, в биографии которой была дисквалификация за допинг. Но если чистого Большунова на пресс-конференции зачем-то мучили глупыми вопросами про это, а Логинов несколько лет назад подвергся обструкции после золота чемпионата мира, то Херрман её прошлым не попрекают.

А зачем? Она же не из России. Вот на Логинова бы спустили всех собак.

«Приняла неправильный препарат»

Золото в индивидуальной гонке — первая олимпийская награда 33-летней спортсменки в биатлоне. Удивительно, но на Олимпиаде-2014 Херрман выиграла бронзовую награду в лыжных гонках. И лишь в сезоне-2018/2019 28-летняя спортсменка перешла в биатлон, где сразу завоевала золото чемпионата мира!

Но есть в биографии Херрман и другой факт, о котором упоминают редко. Немецкая спортсменка, а теперь и олимпийская чемпионка, в прошлом была дисквалифицирована из-за положительного допинг-теста.

Ещё в 2007 году в пробе Денизе обнаружили запрещённый кленбутерол. Херрман рассказала, что употребила вещество случайно, так как оно содержалось в сиропе от кашля, который она принимала во время простуды. Это стало смягчающим обстоятельством, и поэтому 18-летнюю Херрман дисквалифицировали только на один год.

«Это была моя ошибка. Я болела и приняла неправильный препарат для лечения. Я тогда была молода, училась в школе и просто не знала, что этот препарат содержит запрещённое вещество. Это безумие в таком возрасте быть отлучённой на год из спорта. Чему меня научила эта история? Профессионализму. У меня был тяжёлый период, очень переживала из-за случившегося и не знала, какое будущее меня ждёт, но в итоге эта ошибка сделала меня сильнее, и я никогда её не повторю», – рассказывала Херманн.

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«Большунова не должно быть на этой Олимпиаде»

Понятно, что этот случай произошёл очень давно, да и допинговая история, в которую влипла Херманн, не самая серьёзная. Но кажется, что будь она россиянкой, после её победы в индивидуальной гонке даже о такой мелочи никто бы не забыл.

Не забыл бы американский журналист, спросивший о допинге Александра Большунова, выигравшего скиатлон. Не забыл бы и норвежец, опубликовавший статью, в которой он заявил, что «Большунова и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде». Не забыли бы и соперники, которые подвергли обструкции Александра Логинова после победы на чемпионате мира.

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Ошибки и случайности возможны в карьере любого, даже добросовестного спортсмена. Но почему-то всем эти ошибки прощают, а российских спортсменов не просто осуждают, но и пытаются наказать тех, у кого даже таких «ошибок молодости» никогда и не было.

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