Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Нашим биатлонистам пора брать золото! LIVE
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У Александра Логинова уже есть олимпийская медаль.
Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 пройдёт мужская индивидуальная гонка по биатлону. Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Латыпов и Логинов уже имеют в своей копилке олимпийскую бронзу, добытую в смешанной эстафете. Смогут ли россияне повторить или улучшить свой успех? Следите за гонкой в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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