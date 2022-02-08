Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Нашим биатлонистам пора брать золото! LIVE

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 пройдёт мужская индивидуальная гонка по биатлону. Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Латыпов и Логинов уже имеют в своей копилке олимпийскую бронзу, добытую в смешанной эстафете. Смогут ли россияне повторить или улучшить свой успех? Следите за гонкой в онлайн-трансляции «Чемпионата».