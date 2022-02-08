Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады!

Зрелищный биг-эйр, в котором лыжницы показывают трюки, прыгая с большого трамплина на 20 с лишним метров, – один из самых молодых олимпийских видов. Он был впервые включён в программу Игр как раз на Олимпиаде в Пекине.

У России были обоснованные претензии на одну из первых, исторических медалей. Анастасия Таталина – действующая чемпионка мира в этой дисциплине. В квалификации она показала третий результат, подтвердив свои притязания. Но вот в финале не получилось практически ничего. К сожалению, ни один из трёх прыжков Настя не совершила на своём высоком уровне и в итоге заняла десятое место из 12 участниц финала.

А победителем турнира в биг-эйре стала китаянка Гу. 18-летняя спортсменка стабильнее остальных исполнила все три своих финальных попытки. Причём, уже имея гарантированную бронзу, она пошла на риск в третьей попытке и, получив почти максимально возможную оценку, вырвала золото у сильных конкуренток. Лидировавшая после двух попыток француженка Ледё была вынуждена идти на большой риск в заключительном прыжке, допустила ошибку и не смогла опередить китайскую спортсменку. Замкнула тройку призёров швейцарка Матильда Гремо.

Про историю карьеры и жизни новоиспечённой олимпийской чемпионки стоит рассказать отдельно. Эйлин встала на лыжи уже в три года, а в возрасте девяти лет девочка стала чемпионом Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров. Уже в 13 лет она перешла во взрослый разряд, а спустя всего два года одержала первую серьёзную победу на международном уровне – в возрасте 15 лет на Кубке мира по фристайлу в Сейзер Альм, Италия, в январе 2019 года.

7 июня того же года в своём «Инстаграме» Гу объявила о получении гражданства Китая. По всей видимости, сказались корни Эйлин по материнской линии, ведь её отец – американец, а мама – китаянка. Не обошлось и без влияния китайской федерации, которая приложила усилия, чтобы переманить спортсменку под выступления на Олимпиаде в Пекине.

Чтобы уделять больше времени спорту, девушка поставила цель – пройти два года старших классов всего за один год – и её добилась. Не стоит удивляться, что сезон-2020/2021 получился самым удачным в карьере фристайлистки. В январе девушка стала первой китайской спортсменкой, выигравшей с первого раза три медали на зимних экстремальных играх — золото в слоупстайле и суперпайпе и бронзу в биг-эйре. Вскоре после этого Эйлин впервые выступила на чемпионате мира в Аспене, где победила в хафпайпе и слоупстайле и взяла бронзу в биг-эйре, уступив Таталиной.

В Аспене Гу стала первой лыжницей в истории этого вида спорта, кому удалось выиграть сразу два титула на одном чемпионате мира по фристайлу. И это несмотря на то, что за несколько недель до соревнований Эйлин сломала руку.

Целеустремлённая во всех сферах жизни девушка отложила поступление в Стэнфордский университет до лета 2022 года, чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Пекине, где она хотела стать вдохновением для нового поколения китайских лыжников. И можно констатировать, что ей это удалось на 100%.

В свободное время Эйлин не только учится и выступает на международных соревнованиях, но и снимается для глянцевых журналов. Причём модельная карьера является для девушки не менее важной сферой жизни, чем выступления на соревнованиях по фристайлу. Даже в своём «Инстаграме» Гу называет себя не только профессиональной лыжницей, но и моделью.

В 2019 году один из китайских модных брендов пригласил спортсменку на Неделю моды в Париже, и с тех пор она регулярно появлялась на обложках модных журналов в Китае. Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья – в число брендов, которые она рекламировала, входят такие известные компании как «Гуччи», «Луи Виттон» и «Тиффани».

«Мне кажется важным вести многостороннюю жизнь, заниматься разными вещами. Мне нравится так жить. Я люблю так жить! В 2019 году я поехала в Париж на Неделю моды. Это была, наверное, лучшая неделя в моей жизни. Лыжи, не обижайтесь!», – рассказывала Эйлин в интервью Olympic Channel.

Уже в 2020 году китайский Forbes включил спортсменку в топ самых влиятельных людей не старше 30 лет. Из девяти попавших туда атлетов Гу оказалась самой молодой (тогда ей было 17 лет). А сегодня она добилась своей главной победы в спорте, в 18 лет став лучшей на домашней Олимпиаде. Талантливый человек талантлив во всём. Эта фраза как нельзя лучше подходит к описанию жизни новой олимпийской чемпионки.