«Говорили, спортсмена из меня не получится». Блестящий дебют нашего фигуриста на Олимпиаде

Евгений Семененко выдал отличный прокат и обошёл самого Юдзуру Ханю! А ведь изначально его и вовсе не должно было быть в Пекине.

Олимпиада в Пекине — настоящее испытание для наших одиночников. И короткая, и произвольная программы проходят ранним пекинским утром. Нашим фигуристам приходится вставать в четыре утра, чтобы подготовиться к соревнованиям. Выдержать такой режим сложно даже опытным спортсменам, не то что нашим дебютантам. Тем не менее пока наши парни справляются довольно неплохо. А Евгений Семененко и вовсе феерично!

Ученик Алексея Мишина блестяще дебютировал на Олимпиаде, выдав отличный прокат и обойдя самого Юдзуру Ханю. Женя произвёл настоящий фурор в Пекине.

А ведь изначально он вообще не должен был быть на Играх.

«Меня не приняли в лёгкую атлетику, причём довольно жёстко»

Евгений Семененко родился в Санкт-Петербурге в неспортивной семье. Но это не помешало его родителям в пять лет отдать мальчика в секцию. Выбор пал на лёгкую атлетику, но туда маленького Женю не взяли.

«Меня не приняли, причём довольно жёстко. Говорили, что из меня якобы спортсмена вообще не получится», — вспоминал фигурист.

Но в семье Семененко специалистов не послушались и рук не опустили. Вскоре мама отвела сына на каток. Жене понравилось заниматься фигурным катанием, и он стал постепенно прогрессировать. В восемь ф лет Семененко оказался в школе легендарных тренеров Алексея и Татьяны Мишиных. Первое время мальчик переживал, ведь на одном льду с ним катались известные фигуристы, такие как Артур Гачинский и Евгений Плющенко. Но он очень старался — для него было важно оправдать ожидания наставников.

Долгое время Семененко был в тени своих ровесников. На юниорских стартах он не блистал — на его счету всего лишь один этап Гран-при, да и на нём он занял шестое место. Настоящий успех пришёл к фигуристу, когда он вышел во взрослые, а произошло это в коронавирусный сезон-2020/2021. Женя смело заявил о себе на этапах Кубка России, а затем уверенно выиграл юниорское первенство страны, на которое он ещё проходил по возрасту. О Семененко стали говорить как об очень перспективном парне. Но никто не ожидал, что многообещающий, но ещё совсем зелёный фигурист в первый же взрослый сезон попадёт на чемпионат мира.

Семененко помог завоевать максимальную квоту на Олимпиаду

В предолимпийском сезоне перед нашими одиночниками стояла ответственная миссия — заработать три квоты на Игры. Но кто поможет решить эту задачу опытному Михаилу Коляде, было неясно. Список кандидатов был большой, причём Женю в него изначально не включали. Но именно он отвоевал путёвку на чемпионат мира на решающем турнире — финале Кубка России. Семененко выдал отличные выступления и выглядел куда увереннее своих конкурентов. У федерации просто не было другого выбора, кроме как отправить Женю в Стокгольм. Хотя против этого решения говорило множество факторов, самые веские из них — неопытность и нестабильность Семененко. Тем не менее юному фигуристу доверились — и не прогадали.

Женя выдал два безупречных проката на чемпионате мира и занял восьмое место. Вместе с пятой позицией Коляды оно дало заветную сумму — 13. Как раз столько и нужно было набрать, чтобы получить три квоты на Олимпиаду. Успех Жени в завоевании заветных путёвок называли чуть ли не основополагающим. Практически ни у кого не было сомнений, что Семененко будет одним из тех, кто поедет в Пекин. Но в олимпийском сезоне фигуриста будто накрыла чёрная полоса.

Семененко чудом попал в олимпийскую сборную

От коронной стабильности, которую Женя демонстрировал в конце прошлого сезона, не осталось и следа. Фигурист начал много ошибаться, и его результаты поползли вниз. Возможно, сказалась напряжённая учёба в медицинском университете — Семененко учится на факультете лечебного дела. В этом сезоне Женя упустил возможность отобраться в финал Гран-при, а затем неудачно выступил на чемпионате России. Семененко лидировал после короткой программы, но развалился в произвольной и оказался только четвёртым. Фигурист был разочарован своим результатом. Казалось, он упустил шанс поехать на главные старты.



Но федерация авансом отправила юного фигуриста на чемпионат Европы вместо Андрея Мозалёва, ставшего третьим на чемпионате страны. Это решение вызвало массу недовольств среди болельщиков, ведь оно, казалось, противоречило спортивному принципу. Но судьба оказалась благосклонна и к Мозалёву — он всё-таки поехал на турнир в Таллин вместо получившего травму Михаила Коляды. И вновь опередил Семененко. Казалось, теперь-то Жене точно об Олимпиаде не стоит и мечтать. Но, видимо, Семененко было суждено выступить на Играх в Пекине. Коляда получил положительный тест на ковид и выбыл из сборной, и Жене пришлось его заменить.

«Он даже умудрился петь посреди проката»

Больших надежд на Семененко никто не возлагал — слишком уж тяжело складывается для него сезон. Но сам фигурист приехал в Пекин не в качестве туриста. Уже в короткой программе Женя пресёк разговоры о том, что он не заслужил Олимпиаду. Ученик Алексея Мишина выдал блестящий прокат, отлично справившись с каскадом из четверного и тройного тулупов, квад-сальховом и тройным акселем. Семененко боролся за каждый элемент, расслабившись только на дорожке шагов, где он позволил себе даже подпевать музыке. Женя выдал вдохновенный прокат и был очень собой доволен. Он получил 95,76 балла.

«Он это сделал, молодец! Браво Алексею Николаевичу! Ну Женя выдал. Здорово, чисто. Он даже умудрился петь посреди проката. Умница, собрался, всё сделал», — сказала Ирина Слуцкая в эфире «России 1».

«Очень тяжело ему всё это далось, тренировки непростые, не всё гладко получалось. Сила Жени Семененко — это старт. Вышел, да, где-то держал, но это ж борьба. Весь прокат был на плюсы, поборолся на каскаде чуть-чуть, но это вообще особенность его техники. Спортивный, хороший прокат. Нужно сказать, что он в 2021 году поступил на медицинский факультет, учится, тренируется, прям по стопам Нэйтана Чена. Не Йель, но тоже молодец», — сказал Андрей Журанков в эфире «России 1».

Сам Женя оценил свой прокат менее восторженно, нежели комментаторы.

«Рад 95,76 балла, но всегда может быть лучше. Есть моменты, которые можно усовершенствовать. Алексей Николаевич сказал: «Молодец, справился с короткой программой». Ну и потом указал на пару недочётов, которые в будущем нужно будет усовершенствовать», — поделился Женя с журналистами.

В короткой программе Семененко выступил лучше всех российских фигуристов. И даже обошёл легендарного Юдзуру Ханю! Женя показал, что на него всё ещё можно положиться.

Главное теперь — не сдать в произвольной.