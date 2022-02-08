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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине: вдохновляющая история мексиканского фигуриста Донована Каррильо

«Надо мной смеялись». Вдохновляющая история мексиканского фигуриста на Олимпиаде
Елена Кузнецова
История мексиканского фигуриста Донована Каррильо
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На родине Доновану Каррильо говорили, что его олимпийская мечта – это безумие, но он никого не слушал.

Когда Донован Каррильо выбрал фигурное катание и загорелся мечтой попасть на Олимпийские игры, дома в Мексике ему смеялись в лицо и говорили, что это безумие и можно даже не пытаться. И вот сегодня он дебютировал в личном турнире мужского одиночного катания – и даже не оказался статистом. Он исполнил четверной прыжок, который, по его признанию, стал вишенкой на торте его программы, занял 19-е место и отобрался в произвольную программу, а после рассказал, каково это – быть фигуристом в Мексике, что ему дали семинары Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза и как он вдохновляется Александрой Трусовой.

— Вы сегодня показали личный рекорд.
— Я невероятно доволен своим выступлением, счастлив, отлично чувствовал себя на льду. Несмотря на личный рекорд, лучшее сегодня – это само выступление, не хотел, чтобы оно заканчивалось. Хотел продолжать кататься и проживать эту олимпийскую мечту. Квалифицироваться на произвольную программу будет мечтой, ставшей явью.

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«Многие смеялись надо мной, говорили, что мечта об Олимпиаде – это безумие»

— Где находите мотивацию работать все эти годы?
— У меня много примеров для подражания. Самый важный – Хавьер Фернандес, он становился чемпионом мира, чемпионом Европы, выигрывал бронзу Олимпиады – выиграл всё. Хочу быть так же хорош, как был он в фигурном катании.

— Лучший момент дня для вас?
— Вишенкой на торте стал четверной тулуп. Мы работаем над четверными прыжками уже два года, очень тяжело их поставить и привыкнуть к ним. В начале сезона я прыгал сальхов, но он был нестабильным, так что решили поменять на тулуп. Это было лучшим решением, и думаю, тулуп стал лучшей частью моей сегодняшней программы. Был невероятно счастлив, когда смог его приземлить. Старался успокоить себя, потому что впереди была вся программа. Отличный опыт, да и вся Олимпиада для меня – это как сбывшаяся мечта.

— Что для вас значит представлять Мексику и Латинскую Америку на зимних Играх?
— Я – один из немногих латиноамериканских спортсменов на этой Олимпиаде. Меня это очень мотивирует показывать свой максимум и вдохновлять больше ребят в моей стране идти в зимние виды спорта. Когда я только начинал, многие мне говорили, что моя мечта – это безумие. Надо мной смеялись, говорили, что мексиканец никогда не сможет отобраться на Олимпиаду и что мой потолок на любом международном старте – биться за последнее место.

Лично я никогда не хотел так думать, пахал всё больше и больше, соревнование за соревнованием, чтобы стать лучшей версией себя.

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— Думаете, теперь над вами в Мексике ещё будут смеяться?
— Думаю, да, всё равно будут. Не буду врать, это тяжело. Но раз это работает, менять что-то – не лучшая идея. Я всегда учусь и хотел бы поработать в разных городах, в России, США или Европе, например. Но я люблю свою страну и не хочу уезжать.

— Насколько трудно заниматься фигурным катанием в Мексике, как у вас там с катками?
— Тяжело… Чтобы катки в Мексике были доступными, они совмещают разные виды спорта – например, фигуристы могут тренироваться одновременно с хоккеистами. Это непросто, но не невозможно. Я так работаю с детства, уже привык.

Единственный каток в моём городе находится в торговом центре. Но вместо того, чтобы жалеть себя и о том, чего у меня нет, я работаю с тем, что у меня есть. Только поэтому я смог оказаться здесь, на этом уровне.

«Восхищаюсь девушками Тутберидзе, они – лучшие в мире»

— Вы участвовали в семинаре Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгаузом, когда они приезжали в Мексику?
— Да, я работал на семинарах с Сергеем и Даниилом. Очень многому научился, и их система тренировок прекрасна, они одни из лучших тренеров мира. Всегда круто поучиться у того, кем ты восхищаешься.

— В чём её секрет?
— Секрета нет. Они заставляют тебя работать. Вот почему их девушки и парни одни из лучших в мире. Они не берут времени на передышку, на отдых — ты должен работать каждую минуту на льду. Я был очень измождён. Это не жёстко, нет. Если ты хочешь — ты делаешь. Они тебя не заставляют насильно. Но делают так, что ты работаешь.

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— Чему вы научились?
— Они фокусировались на умении прыгать уставшим. Ведь свежим может прыгать каждый фигурист, а с ними можно научиться прыгать уже уставшим. Когда ты перекидной даже не можешь прыгнуть (смеётся). Это было сложно и одновременно весело.

— Хотели бы поехать в Москву в школу Тутберидзе?
— Конечно! Надеюсь, у меня будет время. Техника мне подходит, я делал так, как хотели Сергей и Даниил, мне было комфортно в их системе.

— Что вы думаете о девушках Тутберидзе?
— Я ими восхищаюсь, они лучшие в мире. Если у меня будет возможность потренироваться с ними, это будет очень вдохновлять.

— Встречались с ними в деревне?
— Да, даже поговорил с Сашей Трусовой, она очень милая. Она вдохновляет всех. Советов по четверным не давала, но она очень милая. Здорово, что здесь я могу побыть вместе с лучшими фигуристами мира, чему-то у них поучиться, подготовиться к следующему олимпийскому циклу. Самое главное для меня в Пекине – это возможность учиться.

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