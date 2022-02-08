Когда мужчина не сдерживает слёзы! Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и зарыдал

От российских сноубордистов в параллельном гигантском слаломе ожидались медали. Дмитрий Логинов и София Надыршина считались фаворитами турнира, однако не дошли до четвертьфиналов. Выступление россиян можно было бы считать провальным, если бы не герой Олимпиады Сочи Вик Уайлд. Натурализованный сноубордист начал разрывать соперников и завоевал бронзу. Свою третью медаль для России на Олимпийских играх.

«У меня нет ожиданий»

У мужчин квалификацию из трёх спортсменов прошли лишь двое: Вик Уайлд и Дмитрий Логинов. Андрей Соболев не смог пройти дальше, а Дмитрий Карлагачёв не вышел на старт из-за коронавируса. Вот только в 1/8 россиянам не повезло – Уайлд и Логинов попали друг на друга.

Противостояние было напряжённым, но опытный Вик вырвался вперёд. Дмитрий, видимо, осознав, что проигрывает, бросил борьбу и не прошёл последние ворота, за что и был дисквалифицирован.

В четвертьфинале Уайлд на тоненького прошёл серебряного призёра Олимпиады-2018 Сан Хо Ли. Россиянин обошёл корейца на 0,01 секунды.

В полуфинале Вик проиграл словенцу Тиму Мастняку и вышел в малый финал. Там российский сноубордист обошёл Роланда Фишналлера. Итальянец в нижней части спуска рисковал, пропустил одни ворота и был дисквалифицирован. Как итог – Уайлд с бронзой, Фишналлер без медали. Вообще у россиянина и итальянца особая история противостояния на Играх. В 2014-м в параллельном слаломе Вик обошёл Роланда в четвертьфинале, а в 2018-м Фишналлер выбил Уайлда в 1/8 финала.

Кстати, на Олимпиаду в Пекин Вик вообще ехать не собирался и в октябре признавался, что карьера, по сути, уже завершена.

«Я не хочу быть козлом, но если смотреть на вещи реалистично, то я уже закончил со своей карьерой. Это было клёво. В Сочи было суперклёво. У меня нет ожиданий, что в Китае будет что-то, похожее на Сочи. Всё будет примерно как в Корее, а может быть, и хуже», — говорил Уайлд.

Он не верил, что сможет достойно выступить на Играх, так как результаты оставляли желать лучшего. И зря. После окончания бронзовой гонки Уайлд не смог сдержать слёз и зарыдал от счастья. И, несмотря на это, Вик выглядел как настоящий мужчина, который, невзирая на все трудности, снова завоевал для России медаль и поставил красивую точку в карьере.

«Это только моя ошибка»

У женщин же совсем не клеилось. София Надыршина была явной претенденткой не просто на медали, но и на победу в параллельном гигантском слаломе. Россиянка — действующая чемпионка мира, кроме того, она лидирует в общем зачёте дисциплины на Кубке мира и в нынешнем сезоне завоевала три медали: золото, серебро и бронзу.

Надыршина без проблем прошла квалификацию. Но 1/8 финала у спортсменки не задалась, она допустила ошибку и в итоге проиграла сноубордистке из Нидерландов Мишель Деккер 0,03 секунды. Свою неудачу россиянка объяснила тем, что просидела на карантине две недели.

«Плохо проехала низ, так получилось. Нечего добавить, так сложились обстоятельства. Лидировала, но пошла по низам — моя ошибка, и только моя, — призналась Надыршина. — Проиграла три сотые, но, на самом деле, это много. Конечно, я расстроена, чему тут радоваться. Всегда хочется встать на вершину пьедестала. Но я прилетела вчера вечером, у меня не было времени адаптироваться. В последний раз стояла на доске две недели назад, была на карантине. Тяжело смотреть, как все готовятся, а ты сидишь в четырех стенах и ничего не можешь сделать. Но хочу поблагодарить нашу федерацию за то, что меня никем не заменили и тянули до последнего, чтобы я могла представить нашу страну».

Стадию 1/8 финала не смогла пройти и Полина Смоленцова. Россиянка проиграла Александре Кроль из Польши 16 сотых секунды. Милена Быкова и Наталья Соболева не смогли пройти квалификацию.