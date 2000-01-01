📹 Как проходит день олимпийца сборной России на Играх-2022. Видео
Сноубордистка Полина Смоленцова показывает, что такое «один день на Олимпиаде». Листайте на следующий слайд.
Полина Смоленцова — дебютантка Олимпийских игр
Победительница Кубка России и неоднократный призёр российских соревнований. В Пекине Полина дошла до 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе.
📷 Она активно ведёт «инстаграм» @polina_smolentsova
У Полины много увлечений: от путешествий до фотографии и разбора поведения человека с точки зрения биохимических процессов в организме. И, конечно, сноуборд. Подпишитесь!
Как проходит день олимпийца сборной России на Играх-2022
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