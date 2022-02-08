«Чувствовал стыд и унижение». Куда пропадал Вик Уайлд после Сочи-2014?

Ждать своей третьей олимпийской медали российскому сноубордисту Вику Уайлду пришлось целых восемь лет. Он был близок к тому, чтобы сдаться – ещё несколько месяцев назад спортсмен был решительно настроен завершить карьеру. А сегодня о нём снова говорят: Вик — бронзовый призёр Игр в Пекине. Он снова герой нашего спорта.

Так почему же об Уайлде ничего не было слышно все эти восемь лет? Куда он пропадал?

«Я не мог представить, что допинговый скандал меня затронет»

Уайлд начал выступать за сборную России в 2012 году – после того как женился на нашей сноубордистке Алёне Заварзиной и получил гражданство. В 2013-м уже в составе российской команды он завоевал свою первую (и пока единственную) медаль чемпионата мира. А ещё через год стал настоящим героем домашней Олимпиады в Сочи. Уайлд завоевал два золота на одних Олимпийских играх, чего до него не удавалось никому. Помимо этого, он стал первым представителем сборной России, победившим на Играх в этой дисциплине.

А вот после Сочи всё складывалось не совсем так, как хотелось. Уайлд продолжал выступать на Кубке и чемпионатах мира и готовиться к следующей Олимпиаде. Учитывая успех 2014-го, он решил попробовать свои силы и в Пхёнчхане. Но те Игры принесли лишь сплошное разочарование. Сначала были проблемы с допуском – Вика, как и многих других спортсменов, коснулся разгоравшийся вокруг нашей сборной допинговый скандал.

«На протяжении 18 месяцев я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих Игр. И если да, то на каких условиях. Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018, так как вся гордость и важность этого события были смыты, уничтожив тот олимпийский дух, который я воспитывал в себе всю сознательную жизнь. Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к Играм. Что было – стыд, унижение и чувство изгоя».

«Я чувствую, что ещё не всё сказал в спорте»

В Пхёнчхане Уайлд не завоевал ни одной медали – в параллельном гигантском слаломе он стал лишь 10-м. А сразу после Игр он перенёс серьёзную операцию на колене, из-за которой вернулся к тренировкам лишь спустя шесть месяцев. Сноубордист признался, что уже тогда подумывал о завершении профессиональной карьеры, но всё-таки решил повременить. Слухи о том, что он может уйти из спорта, возобновились в начале 2021-го. Тот сезон выдался для Уайлда не самым удачным. Но с громкими заявлениями спортсмен не торопился – на откровения его пробило только в минувшем ноябре. Тогда Вик внезапно заявил, что намерен закончить со сноубордингом буквально через несколько месяцев.

Это было лишь вопросом времени. Всё зависело от того, отберётся ли Уайлд на Игры–2022. Настрой был боевой: спортсмен пообещал, что если ему удастся квалифицироваться, то в Пекине мы увидим его в лучшей форме. Но поездка на Олимпиаду, по его словам, была не единственной причиной всё-таки не торопиться с завершением карьеры.

«Поездка на Олимпиаду в Китае была ключевой причиной остаться в спорте? Не могу так сказать. В моем решении продолжать карьеру было много различных причин… Я не ставлю себе цели такого порядка, не переживаю насчёт них. Я просто чувствую, что ещё не всё сказал в спорте и могу достичь большего. Это точно».

Своё слово Уайлд сдержал – в Пекин он приехал — и приехал в отличной форме. И уже сегодня в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому завоевал бронзу! По окончании заезда спортсмен не сумел сдержать эмоций и заплакал от счастья. Но как тут не заплакать! Вик приближается к окончанию своей карьеры, но сумел хлопнуть дверью напоследок. Поздравляем сноубордиста с третьей олимпийской медалью. Возможно, именно это награда повлияет на решение Уайлда о том, что делать со своим будущим.