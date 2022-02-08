Без Большунова тоже можем! Молодой Терентьев не смог обыграть Клебо, но забрал свою медаль

Мужской лыжный спринт на Олимпиаде-2022 мы ждали с особым трепетом. Слишком велики были ожидания после триумфального скиатлона, где Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро соответственно. С другой стороны, шапкозакидательских настроений точно не было: именитый Йоханнес Хёсфлот Клебо, проваливший скиатлон, носит неофициальное звание «короля спринта». Вдобавок норвежцу хотелось реабилитироваться за провальный старт на ОИ-2022 — в первой гонке он отстал от Большунова на невероятные девять минут.

Изначально от России на спринт должны были выйти Александр Большунов, Артём Мальцев, Александр Терентьев и Сергей Устюгов. Увы, за несколько часов до начала гонки появилась сенсационная новость: Большунов отказался от участия в спринте, поскольку ему слишком непросто далась победа в скиатлоне — нужно было беречь силы. Отказ нашего лидера от спринта одобрил как старший тренер сборной Юрий Бородавко, так и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, назвавшая решение Большунова «благоразумным».

Квалификация сложилась для россиян без неприятных сюрпризов: Устюгов, Мальцев и Терентьев уверенно прорвались в четвертьфинал. Лучше остальных ожидаемо выступил Устюгов, закончивший квалификацию со вторым результатом на финише. Главный фаворит спринта, Йоханнес Клебо, финишировал третьим. Лучший результат несколько неожиданно показал французский спортсмен Лука Шанава, уложившийся в две минуты и 45 секунд.

Устюгов, кстати, сошёлся с Клебо уже в первом четвертьфинальном забеге. И норвежец стал единственным, кто здесь оказался сильнее нашего соотечественника. Сергей стал вторым, что вполне его устраивало: по ходу четвертьфинала россиянин очевидно экономил силы, «включаясь» лишь короткими отрезками. Единственным тревожным моментом стало падение Рено Же, боровшегося с Устюговым, но повтор убедил, что француз споткнулся и отстал только по своей вине.

Следующие четвертьфиналы получились чуть более напряжёнными, однако Артём Мальцев и Александр Терентьев тоже прорвались в полуфинал. Терентьев завершил свой забег на второй строчке, пройдя дальше напрямую, а вот за Мальцева пришлось понервничать: сначала он получил путёвку в полуфинал как «лаки-лузер». В любом случае выход всей российской тройки в полуфинал стал серьёзным успехом. Любопытно, что блестяще проведший четвертьфинал китаец Ван Чан оказался дисквалифицирован — судьи посчитали, что он создавал помехи соперникам — таким образом, Мальцев вышел в полуфинал напрямую.

В первом полуфинальном забеге снова встретились Устюгов и Клебо. Борьба между всей шестёркой спортсменов получилась сверхнапряжённой: на каком-то промежутке Сергей лидировал, но в финишном створе россиянин чуть-чуть приотстал — всё решил фотофиниш, поставивший Устюгова лишь на четвёртое место. Клебо, кстати, остался вторым, уступив итальянцу Федерико Пеллегрино. Спасти Устюгова могла только путёвка «лаки-лузера», но, увы, удача оказалась не на стороне Сергея.

Второй полуфинал тоже получился очень эмоциональным. Артём Мальцев лидировал на протяжении почти всей гонки и в концовке ему немного не хватило сил, из-за чего он пришёл только четвёртым. Тем не менее показанный результат всё-таки позволил россиянину пройти в финал. А его партнёр Александр Терентьев так и вовсе выиграл этот полуфинальный забег, устроив блестящий финишный спурт! В итоге в финал прошли сразу два россиянина.

Финальный забег наши спортсмены начали на средней скорости, в отличие от Клебо, который резко выбрался на первое место. Следом шёл итальянец Пеллегрино, а россияне держались ближе к хвосту группы. Увы, Клебо был великолепен: он не позволял соперникам даже приблизиться к нему на опасную дистанцию. Мальцеву откровенно не хватало сил, зато Терентьев упрямо держался третьим. На финише Клебо ушёл от Пеллегрино, ставшего вторым, а Терентьев завоевал бронзу! Это первая олимпийская медаль для 22-летнего спортсмена. Поздравляем!